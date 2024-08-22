聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園YouBike 9月全數升級2.0

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導
桃園市YouBike系統9月起將全數升級為2.0系統。本報資料照片
桃園市YouBike系統9月起將全數升級為2.0系統。本報資料照片

桃園市去年11月開始升級YouBike系統，將原有417處1.0場站設施逐步升級為2.0系統，因應開學季，市府交通局昨天宣布，原定今年10月完成，加速提前9月1日起全數升級2.0系統，降低拆轉期雙系統租借的不便。

桃園YouBike使用需求日益增加，桃市投入新系統車輛加入服務，目前已經達到474站，9月將達成9019輛YouBike2.0一般車及1350輛YouBike2.0E電輔車，總共1萬369輛車的服務量能，交通局表示，為縮短拆轉期間面臨的雙系統營運不便期，桃園公共自行車租賃服務將9月1日起全數升級2.0系統。

交通局提醒，在完成系統升級前使用桃市公共自行車的民眾，要先下載「YouBike微笑單車」官方App，提前確認1.0、2.0系統場站的位置及場站狀態，以避免系統不相容面臨「無該系統車柱」還車的情形，部分場站於施工期間將暫停租借使用。

市府呼籲，尚未申請免費公共自行車傷害保險的民眾，請盡速至桃園YouBike官網或官方App完成投保，避免發生無法借用車輛的情形，並且為自己多加一份保障，現新制規定會員須「完成投保」才可租借YouBike2.0E、租借一般車輛YouBike2.0則須「完成投保意願填寫」。

交通局表示，之前已投保會員可直接租借車輛，不受新制影響，民眾可至YouBike官網及App查詢投保情況。並提醒，每個註冊會員的手機門號可綁定5張票卡，目前部分民眾是用同一個手機門號所綁定的不同票卡進行租借，提醒民眾在不同票卡各別填寫免費公共自行車傷害險申請時，務必填寫「實際騎乘者」的個人資料，才符合理賠資格。

YouBike 桃園 自行車

延伸閱讀

桃市府：聯新國際醫院副院長賈蔚 接任衛生局長

雨彈升級！10縣市豪、大雨特報 防雷擊、溪水暴漲及積水

原預定25日桃園開唱「肯伊威斯特驚傳不來了」 主辦單位：確認中

提前完工！ 桃園YouBike9月全數升級2.0系統

相關新聞

桃園YouBike 9月全數升級2.0

桃園市去年11月開始升級YouBike系統，將原有417處1.0場站設施逐步升級為2.0系統，因應開學季，市府交通局昨天...

進度超前 桃捷綠線明年可動態測試

桃園市長張善政昨表示，捷運綠線工程面臨許多挑戰，他上任時列車廂甚至無法在原訂時程抵台，但如今進度超前，目前首列車與第2列...

未按圖施工 竹市西大路地下道將封閉重鋪

新竹市政府斥資1.1億元前年完成西大路地下道結構補強及景觀改善工程，遭民代質疑未按圖施作，導致道路表面摩擦力降低，害騎士...

龍年加持無效出生數大減 桃園放寬「公托窄門」

桃園市出生率穩居六都之首，「公托窄門」常導致許多幼童候補，不過今年上半年龍年生子效應不再，反而少子女化趨勢加劇。為讓更多...

新竹縣長楊文科授階2線3星 竹縣消防局增置3名副大隊長

新竹縣繼竹市、苗栗之後，今天將消防局增置3名副大隊長，由縣長楊文科授階派任，楊文科強調非常重視副大隊長增置案，全力支持使...

衛生局約用人員遭爆局長當靠山享特權 竹市府：不實指控

新竹市政府各局處近期皆收到一封陳情書函，內容指出衛生局局長陳厚全利用職務之便，圖利其連姓女性友人，讓其享盡特權，包括浮報...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。