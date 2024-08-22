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未按圖施工 竹市西大路地下道將封閉重鋪

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹報導
新竹市西大路地下道瀝青鋪面缺失改善工程，將於8月26日至30日晚上9點至翌日早上6點30分封閉施工。圖／新竹市政府提供
新竹市西大路地下道瀝青鋪面缺失改善工程，將於8月26日至30日晚上9點至翌日早上6點30分封閉施工。圖／新竹市政府提供

新竹市政府斥資1.1億元前年完成西大路地下道結構補強及景觀改善工程，遭民代質疑未按圖施作，導致道路表面摩擦力降低，害騎士自摔受傷，市府委請台中市土木技師公會鑑定發現，瀝青混凝土鋪面密級配未按圖施工，已要求原廠商改善，並於8月26日至30日重新鋪設，施工期間地下道將全線封閉。

西大路地下道為連接鐵路東西兩側及往返竹科的主要道路之一，市府於前年斥資7488萬元，改善整體防水、補強結構以及景觀等，過程中陸續追加預算至1.1億餘元，去年1月底通車，但是通車後仍有漏水等多項問題，工程品質也多次遭市議員質疑。

國民黨籍議員陳慶齡、民眾黨籍議員李國璋曾聯袂開記者會，質疑該案設計監造得標廠商疑似違法轉包、浮濫追加預算3600萬元，且未按圖施作致道路表面摩擦力降低等狀況，工程品質堪憂，猶如「新竹棒球場案2.0」，要求市府徹查釐清。

市府工務處長陳明錚5月在市議會專案報告中指出，台中市土木技師公會鑑定西大路地下道汽、機車道鋪面未按圖施工，現場鋪設材料粒徑12.5mm，與契約圖說19.5mm不符，而且瀝青混凝土鋪面密級配未按圖施工，市府已經要求原廠商針對不符契約規定的瀝青鋪面，8月26日至30日晚上9點至翌日早上6點30分施工改善，期間地下道全線封閉，屆時請車輛依動線導引標誌行駛，並聽從現場工作人員的指揮。

新竹 瀝青 議員

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