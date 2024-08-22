進度超前 桃捷綠線明年可動態測試

桃園市長張善政昨表示，捷運綠線工程面臨許多挑戰，他上任時列車廂甚至無法在原訂時程抵台，但如今進度超前，目前首列車與第2列車已製造完成，預計明年10月前，可上綠線主線動態測試。

「綠線是桃園自辦興建的第一條捷運線」張善政說，去年市府上任後遇到最大的挑戰，就是捷運北機廠；北機廠為綠線唯一機廠，不能如期完工將導致列車沒空間停，也沒地方維修，供電也有問題，但當時北機廠基地是荒地，高達90萬方土石的整地工程，是工程推進中最大的挑戰。

張善政說，按照傳統一般工法，工期需2年半，市府考量工期、成本、天候等因素，去年3月決定改變工法，克服天候影響，僅以8個月完成15公頃基地整地工程，大幅縮短工期；廠區內4棟核心建物管理中心、主變電站、主維修廠及駐車廠陸續動工，8個月內完成維修廠及駐車廠結構體；1年內完成行控中心大樓及變電站結構。

南段高架去年9月、北段主線高架今年4月先後合龍，2026年主要通車路段已進入鋪軌工程，除綠線坑口站尚未完成外，其餘各高架車站結構體已完成。

另外，市府先前舉辦綠線車站命名票選，民眾卻發現，17站有4站站名有「中正」，但實際票選時卻掛零，質疑是「選好玩的嗎」？

市府捷運工程局昨天澄清，4座車站以「中正」為名，主因是綠線行走於桃園區中正路及蘆竹區的中正北路上，才以最具辨識性的路名命名，過程都參考民眾票選結果，絕無任何政治色彩。

張善政表示，市府公布綠線車站命名結果，代表離捷運綠線北段7站在2026年通車的目標越來越近，2028年通車至景福宮，2030年完成主線全線通車的工程也持續穩定推進。