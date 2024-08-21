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龍年加持無效出生數大減 桃園放寬「公托窄門」

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市出生數下降，市府決定放寬「公托窄門」，讓更多未入托的幼兒受惠。本報資料照片
桃園市出生數下降，市府決定放寬「公托窄門」，讓更多未入托的幼兒受惠。本報資料照片

桃園市出生率穩居六都之首，「公托窄門」常導致許多幼童候補，不過今年上半年龍年生子效應不再，反而少子女化趨勢加劇。為讓更多未入托的幼兒受惠，市府決定本月19日起，取消「幼兒家長應在職並不得併領育嬰留職停薪津貼」的規定，並放寬幼兒完成出生登記即可登記候補，盼為育兒家庭提供更大支持。

婦幼局副局長陳先琪表示，這次放寬申請資格，主因除中央已放寬托育補助與育嬰留職停薪津貼可併領，另觀察近年少子女化趨勢更顯嚴峻；如2022年1至7月出生數為1萬216人，去年1至7月出生數為1萬215人，今年1至7月出生數更降為9404人，雖出生數逐年減少，但也多出更多收托空間。

為避免家長重複登記，市府去年10月起也推新制，要求候補家長每年需重新登記，且每名嬰幼兒以報名2家公托或家園為限。婦幼局表示，今年7月重新受理登記及候補抽籤後，候補人數已由3771名下降至1870名，減少近5成無需求或重複登記的候補數量。

議員張碩芳表示，市府作法雖有望讓更多孩子進入公托，不過全市公托名額仍應不足，婦幼局需持續發展相關資源。議員陳雅倫也說，全市托嬰中心依然不足，如人口成長迅速的龜山僅1間公托，市府應多尋覓合適空間，增設托嬰中心才是當務之急。

婦幼局回應，為加速公托量能提升，市府已盤點現有公托家園空間及設備，8月起極大化調整現有25處公托家園收托人數，今年底總計可增加收托155名嬰幼兒；今年也規畫完成10家公托家園，將可增加收托304人，總計今年底公托托育量能增加收托459名，相較去年收托數1319人，成長34.8%，全市收托數可達1778人。

出生數 托育

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