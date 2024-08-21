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新竹縣長楊文科授階2線3星 竹縣消防局增置3名副大隊長

聯合報／ 記者胡蓬生／新竹即時報導
新竹縣政府消防局今天增置3名副大隊長，由縣長楊文科授階派任。記者胡蓬生／攝影
新竹縣政府消防局今天增置3名副大隊長，由縣長楊文科授階派任。記者胡蓬生／攝影

新竹縣繼竹市、苗栗之後，今天將消防局增置3名副大隊長，由縣長楊文科授階派任，楊文科強調非常重視副大隊長增置案，全力支持使消防局修編案順利通過，在獲考試院來函同意備查後，迅速完成遴補作業，拔擢消防局優秀同仁升任。

新竹縣消防局3個消防大隊各增置1名副大隊長，包括第一大隊副大隊長陳證宇、第二大隊副大隊長范俊睿、第三大隊副大隊長杜國安派任到職，上午由楊文科授階二線三星，目前3個大隊都有2名副大隊長。這是六都除外，今年繼新竹市、苗栗縣之後，全台第3個增置消防大隊副大隊長的縣市。

消防局長陳中振表示，外勤大隊主管每天必須有1人待命執勤，常有犧牲休假留隊協助各項事務的情況，為兼顧大隊領導幹部健康及災害現場指揮權，副大隊長關鍵職位的設置確有必要，能協助大隊長執行各項消防事務管理及擔任災害現場指揮官等工作，充實消防量能，希望能紓解消防人員身心壓力並提振工作士氣，並改善消防人員長期超時服勤現象。

楊文科強調，社會愈來愈繁榮多元，加上新竹縣的發展，也帶來更多救災問題，消防工作愈來愈繁重 ，非常辛苦，因應人力不足的情況，縣府也已將消防編制由468人擴大為595人，編制增加127人，去年1月起並實施「勤二休二」的措施。

他強調，面對火警意外，消防員需要精良的裝備，因為先要保障自己，才有能力去救人，縣府會爭取更多精良的設備保護消防人員，全台現僅有4台75公尺雲梯車，台北1台、新北2台，另1台就在竹縣。

新竹縣消防局表示，今年消防局預算員額468人，但實際員額僅442人，至於人員擴編，仍必須逐年爭取補實。

新竹縣繼竹市、苗栗之後，今天將消防局增置3名副大隊長，由縣長楊文科授階派任，左起為陳證宇、范俊睿、杜國安。記者胡蓬生／攝影
新竹縣繼竹市、苗栗之後，今天將消防局增置3名副大隊長，由縣長楊文科授階派任，左起為陳證宇、范俊睿、杜國安。記者胡蓬生／攝影
新竹縣政府消防局今天增置3名副大隊長，由縣長楊文科授階派任。圖／新竹縣政府提供
新竹縣政府消防局今天增置3名副大隊長，由縣長楊文科授階派任。圖／新竹縣政府提供
新竹縣政府消防局今天增置3名副大隊長，由縣長楊文科授階派任。記者胡蓬生／攝影
新竹縣政府消防局今天增置3名副大隊長，由縣長楊文科授階派任。記者胡蓬生／攝影

新竹 楊文科 消防人員

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