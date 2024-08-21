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桃捷綠線站名遭指太多「中正」 市府：無政治色彩

中央社／ 記者葉臻桃園21日電

桃園市政府昨天公布捷運綠線主線段17座車站名稱，今天有市議員批評，有4站是以「中正」命名，與票選結果不同。市府說，是依規定並根據捷運主道路、參考票選命名，無政治色彩。

桃園市政府捷運工程局日前舉辦桃園捷運綠線主線段車站命名活動，開放全台民眾透過線上投票方式為車站命名，續經評審小組參考投票結果與捷運命名慣例，與文獻文化學者專家、地方代表共同討論後，昨天公布命名結果。

民進黨籍桃園市議員黃瓊慧今天在臉書（Facebook）發文指出，捷運綠線主線段車站命名結果，17站裡有4站是以「中正」命名，十分「國民黨」；市府讓民眾投票，結果還是取自己想要的站名，不知道投票是投什麼意思。

黃瓊慧說，撇開意識形態不談，中正力行站的出口就是桃園夜市、中正大興站的出口就是藝文特區，為什麼不是以地標來命名，卻硬要用最低階的路名來命名，而且一堆「中正」看了就很混淆。

黃瓊慧也說，桃園市長張善政特別滿意巧克力站的命名，但巧克力工廠早已暫停營業，不知為何要獨厚這間工廠。

捷工局表示，有4站以「中正」為名，主因是捷運綠線主要行走於桃園區中正路及蘆竹區的中正北路上，依名稱作業要點規定，應以最具辨識性的路名，並參考民眾票選結果來命名，例如台北捷運的忠孝新生站、忠孝復興站、忠孝敦化站等，絕無任何政治色彩。

針對巧克力站的命名，捷工局也說，市府不可能將私人企業做為捷運車站名稱，會以巧克力命名，純是因車站位於巧克力街上，依規定，優先以最具辨識性的標的作為站名的參考原則。

此外，巧克力站名實有結合地方創生之巧思，希望能積極帶動當地觀光產業發展，創造地方商機，因極具藏富於民之正面意義，且又為本次票選的第1名，因此在捷運車站名稱評審小組審議後，定名為巧克力站。

捷工局表示，捷運綠線主線車站命名作業，必須依「桃園市大眾捷運系統捷運車站命名更名或加註名稱作業要點」規定，以具有地方辨識性、地標顯著性或歷史意義為命名。

人名、里名或除捷運車站附近居民外無人知悉的路名、地名，不宜作為捷運車站名稱；命名標的須位於以捷運車站為中心，半徑500公尺範圍以內，並須選擇距離其最近之捷運車站為命名。

此外，站名字數不得超過7字；不得與捷運系統既有的其他捷運車站名稱類似或重複；同一捷運車站有2條以上捷運路線交會者，不重複命名。

巧克力 捷運

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