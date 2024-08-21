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工研院開發瀝青刨料再生利用 苗栗將建首座示範廠

中央社／ 苗栗縣21日電

全台每年產生1200萬噸瀝青刨除料衍生嚴重堆置問題，工研院開發綠色分離再生製程，可還原成70%新砂石及30%瀝青砂達到全循環再利用，今天與苗栗業者簽約建置首座示範廠。

苗栗縣府工商發展處指出，為推動公共工程業瀝青刨除廢料去化與再生利用及節省砂石進口等問題，在得知工業技術研究院開發出「刨除料瀝青砂石分離再生技術」後，媒合縣內砂石業者同意與工研院合作建置全台首座刨除料瀝青砂石分離示範廠。

簽約儀式在縣府舉行，由工研院綠能與環境研究所所長王漢英、聯岳砂石企業公司董事長彭錦淼簽署合作，苗栗縣長鍾東錦、台灣區瀝青工業同業公會總幹事林縈婕、中興大學土木工程系副教授黃建維等產官學界人士共同見證。

目前法規限制瀝青刨除料作為熱拌再生瀝青混凝土之部分原料，添加量不得超過40%。根據工研院簡報資料，全台瀝青刨除料每年約1200萬噸，衍生難以去化、堆置問題。

工研院綠能所業務總監陳志豪說明，以往瀝青刨料再利用處理，多使用甲苯、四氯甲烷等有機溶劑清洗，1噸成本約新台幣1000元；新開發的綠色分離再生製程，利用水洗技術搭配生物試劑，將刨料瀝青塊上的老化瀝青分解，還原分離成70%新砂石及30%瀝青砂，成本僅約200元。

陳志豪解釋，以往瀝青刨料處理後僅有40%能被使用，造成其餘60%始終堆置無處去；利用製程還原分離出的瀝青砂，瀝青油含量提高至9%，新砂石試驗結果也符合CNS15308瀝青鋪面混合料用粗粒料標準，可達成100%全循環再利用。

王漢英指出，以往刨除料堆置造成環境問題，使用原生砂石又產生碳排，這項綠色製程技術研究了近10年，建置在苗栗縣的示範廠是重要起步，年處理量約8萬噸，預計114年6月完工，未來若推廣至全國，以每年1200萬噸刨除料推估，可產製840萬噸新砂石，減碳量達66萬噸。

鍾東錦表示，期盼示範廠能發揮領頭羊效應，讓瀝青產業資源循環、強化低碳轉型發展順利萌芽，帶動國內刨除料再生應用，不僅解決環境堆置問題，也達成「循環經濟」體系中零廢棄最終理想目標，同時有助降低國內對天然資源和外國進口砂石的依賴。

瀝青 砂石

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