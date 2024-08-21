衛生局約用人員遭爆局長當靠山享特權 竹市府：不實指控

新竹市政府各局處近期皆收到一封陳情書函，內容指出衛生局局長陳厚全利用職務之便，圖利其連姓女性友人，讓其享盡特權，包括浮報加班費及不須輪值班台等。新竹市衛生局嚴正駁斥，該約用人員進用程序均依規辦理，並安排面試，薪資亦完全依據中央核定標準，也有輪值，盼各界勿以訛傳訛。

該陳情書函指出，陳厚全在其上任後就聘用連姓約用人員，讓人事室收到聖旨後為其開後門，所有用人程序全免，只因有局長當靠山，且其薪資是約用人員位階最高，加班費報到滿，請假更可直達天聽，人事差勤只要局長同意就好，就連輪班值服務台也可跳過，讓其他人看不下去，只有透過公開信，才能讓外界了解衛生局內部已烏煙瘴氣、毫無法紀。

新竹市衛生局表示，該約用人員進用程序均依規辦理並有安排面試，薪資亦完全依據中央核定標準，該員與局內2位同仁輪值局長室行政庶務工作，輪值頻率均高於輪值服務台，均依同一標準辦理。

衛生局說明，另有指控該員享有特權，從國健科轉調他科，此更是張冠李戴，該員辦理口腔業務，而中央將口腔業務（口腔癌）從國民健康署移至口腔司，衛生局是配合中央調整業務，此匿名文件純屬無中生有的不實指控。

新竹市衛生局嚴正駁斥不實訊息，盼各界勿以訛傳訛，影響基層同仁工作士氣。