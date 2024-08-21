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復興山區3物資處鄰崩塌危險 這個派出所、里辦確定移走

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
大溪分局光華派出所物資儲存處違反鄰近大規模崩塌潛勢區，復興區公所轉移至光華國小。記者曾增勳／攝影
大溪分局光華派出所物資儲存處違反鄰近大規模崩塌潛勢區，復興區公所轉移至光華國小。記者曾增勳／攝影

桃園市復興區遭遇颱風、地震來襲災害或居民預防性撤離，針對桃園審計處先前點名大溪分局光華派出所及霞雲里、高義里辦公處3處物資儲存處違反鄰近 500 公尺內大規模崩塌潛勢區設置，復興區長蘇佐璽今天下午表示，光華派出所等3處物資儲存處，區公所重新更換至其他處所或確認不在崩塌潛勢區，最近向市政府及水保分署更新確認。

復興山區坡地多，總共 31 條土石流潛勢溪流及4處大規模崩塌潛勢區，桃園審計處抽查市政府災害防救執行，發現部分收容避難場所收容不足及物資儲存處所鄰近崩塌潛勢區，其中光華派出及霞雲里、高義里辦公處3處先前設置物資儲存處，違反鄰近 500 公尺內大規模崩塌潛勢區範圍規定，點名市府及復興區公所改善，避免發生2 次遷移或災害。

蘇佐璽表示，針對光華派出所及霞雲里、高義里辦公處3處物資儲存處所，經先前盤點清查改善，為避免違反鄰近500公尺大規模崩塌潛勢區範圍，將光華派出所物資儲存處轉移至光華國小，高義里辦公處物資儲存處也轉移至羅浮活動中心，霞雲里辦公處經向水保分署確認不在500公尺大規模崩塌潛勢區範圍不需轉移，區公所最近報請市府、水保分署更新確認，保障災害發生時居民安全。

崩塌 桃園 颱風

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