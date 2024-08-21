桃捷綠線8站名和票選結果不同 挨批「選好玩的嗎？」

桃園捷運綠線預計2026年正式通車，市府先前舉辦車站命名票選活動，昨由市長張善政公布結果。不過有民眾發現，17個車站中有4個站名裡有「中正」，但實際票選時，沒有一個最高票的站名有「中正」，質疑是「選好玩的嗎？」

捷工局今天澄清，4座車站以「中正」為名，主因是綠線行走於桃園區中正路及蘆竹區的中正北路上，才以最具辨識性的路名命名，過程都有參考民眾票選結果，絕無任何政治色彩。

綠線車站命名票選活動昨公布結果，事後卻被民眾發現，有8個車站的名字與當初票選結果不同，包括G09原本最高票是「桃園夜市站」，定案的卻是排名第三「中正力行站」；G10的最高票是「藝文特區站」，定案的是第二名的「中正大興」；G13最高票是「河底站」，定案的是第三名高票的「南竹中正北站」；G14最高票「蘆竹站」，定案是第二高票的「蘆竹中正北站」等。

議員黃瓊慧表示，17站裡有4站是以「中正」命名，撇開意識形態不談，「中正力行」的出口就是桃園夜市、「中正大興」的出口就是藝文特區，為何不是以地標來命名，而要用最低階的路名來命名？且4個站名都有「中正」相當混淆，批評市府不要辦這種「要民眾投票、但又不採納真實民意」的投票。

捷工局今回應，綠線主線車站命名作業，須符合「桃園市大眾捷運系統捷運車站命名更名或加註名稱作業要點」規定，包括「以具有地方之辨識性、地標顯著性或歷史意義為原則」。

捷工局表示，這次有4站以「中正」為名，主因是綠線主要行走於桃園區中正路及蘆竹區的中正北路上，因此以最具辨識性的路名，並參考民眾票選結果命名，如同台北捷運的忠孝新生站、忠孝復興站、忠孝敦化站、南京復興及松江南京站等，絕無任何政治色彩。

另有民眾質疑G03站取名為「巧克力站」，與鄰近的巧克力工廠有關，認為站名與私人企業連結不妥。捷工局強調，G03站是本次票選的第1名，又位於巧克力街上，因此依規定，優先以最具辨識性的標的作為站名，也希望能積極帶動當地觀光產業發展，創造地方商機。

捷工局強調，綠線車站命名，依規以委員共識決，並輔以市民投票建議據以命名，「有關某臉書人士所陳，實有曲解之意」，希望市民以正面思考，共同支持捷運建設。