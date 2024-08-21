竹縣秋遊星夜季9月7、8日登場 移師六福村一舉數得

新竹縣政府連續第4年辦「秋遊星夜季」，安排9月7、8日下午5點至晚間8點登場，今年首度移師六福村主題遊樂園舉辦2天，六福村下午4點30分開放免費入園，除了音樂盛會，園內並打造3公尺高，身穿吸血鬼披風造型的皮皮獅氣偶、好客小精靈及發光互動氣球藝術裝置，營造萬聖節奇幻主題氛圍。

縣府上午為今年「秋遊星夜季」宣傳，介紹今年活動的各項亮點，歡迎各地鄉親來感受。

縣長楊文科表示，秋遊星夜季每年都規畫不同主題，往年都在竹北水圳森林公園舉辦，吸引大批遊客及鄉親，但結束後周邊居民對草皮被踐踏、熱鬧的聲響多少都有些微詞；今年移師六福村，容納人數可高達3萬人，將帶給各地遊客全新感受，也是許多人必遊的秋季音樂盛典，欣賞好歌好樂團，點亮新竹縣的秋夜，屆時歡迎大家來拍照打卡，現場還有超過30攤市集，讓大家好看、好玩又好吃，且活動前可在園區參觀，一舉數得。

縣府指出，活動首日邀請王ADEN、Jocelyn9.4.0、柏林PoLin、王詩安及邱鋒澤等實力歌手輪番登場，第二天由魏嘉瑩、阿蘭AC、好樂團、原子邦妮及宇宙人等樂團壓軸演出；竹縣超萌皮皮獅也將首度攜手六福村吉祥物哈比、哈妮帶來精采表演，請大家拭目以待。