竹縣竹北市改善福興公園 打造多元遊具

新竹縣竹北市公所今天表示，已有31年歷史的福興公園，內部設施老舊損壞，公所進行改善並設置溜滑梯、攀爬網、攀岩板等，讓孩子能體驗多元遊具。

竹北市公所今天進行福興公園開箱，竹北市長鄭朝方致詞說，福興公園已有31年歷史，許多設施已不合時宜，也有老舊損壞，為提供良好社區型公園進行全面改善。

鄭朝方表示，改善包含敲除老舊街道家具、涼亭及喬木移植等，提升視野的開闊性，也減少治安死角。

他說，公園內設有白礫石鋪面，降低熱度危害，此外也導入懸浮市政徽的視覺設計，並設置溜滑梯、攀爬網、攀岩板等遊具，而構件色彩為銀灰色，增添星際感也更具特色。

竹北市公所提供新聞資料指出，福興公園第一階段改善工程已於7月1日完工，後續公所將爭取預算，進行入口廣場及廁所改善，讓福興公園成為全齡化的休憩場域。