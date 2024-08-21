快訊

央行總裁親上火線！十天內約完34家國銀「喝咖啡」 籲請降溫房市

陳佩琪涉設人頭公司…說明後火速離去 北市聯醫1理由緩議

京華城案延燒...檢廉今再傳3名都委 政院前秘書長也成證人

竹縣竹北市改善福興公園 打造多元遊具

中央社／ 新竹縣21日電

新竹縣竹北市公所今天表示，已有31年歷史的福興公園，內部設施老舊損壞，公所進行改善並設置溜滑梯、攀爬網、攀岩板等，讓孩子能體驗多元遊具。

竹北市公所今天進行福興公園開箱，竹北市長鄭朝方致詞說，福興公園已有31年歷史，許多設施已不合時宜，也有老舊損壞，為提供良好社區型公園進行全面改善。

鄭朝方表示，改善包含敲除老舊街道家具、涼亭及喬木移植等，提升視野的開闊性，也減少治安死角。

他說，公園內設有白礫石鋪面，降低熱度危害，此外也導入懸浮市政徽的視覺設計，並設置溜滑梯、攀爬網、攀岩板等遊具，而構件色彩為銀灰色，增添星際感也更具特色。

竹北市公所提供新聞資料指出，福興公園第一階段改善工程已於7月1日完工，後續公所將爭取預算，進行入口廣場及廁所改善，讓福興公園成為全齡化的休憩場域。

北市 溜滑梯 鄭朝方

延伸閱讀

影／推動公園遊具改善 竹北市長鄭朝方樂當導遊

涉持獵槍恐嚇表弟 竹縣泰雅族兄弟遭判刑

竹縣萊爾富整間陷入火海！超商店員飛奔而出逃過一劫

竹縣再增2運動中心 湖口、北埔將興建樂活運動館

相關新聞

復興山區3物資處鄰崩塌危險 這個派出所、里辦確定移走

桃園市復興區遭遇颱風、地震來襲災害或居民預防性撤離，針對桃園審計處先前點名大溪分局光華派出所及霞雲里、高義里辦公處3處物...

桃捷綠線8站名和票選結果不同 挨批「選好玩的嗎？」

桃園捷運綠線預計2026年正式通車，市府先前舉辦車站命名票選活動，昨由市長張善政公布結果。不過有民眾發現，17個車站中有...

衛生局約用人員遭爆局長當靠山享特權 竹市府：不實指控

新竹市政府各局處近期皆收到一封陳情書函，內容指出衛生局局長陳厚全利用職務之便，圖利其連姓女性友人，讓其享盡特權，包括浮報...

新屋綠色隧道告示不清 汽機車遊客交織生危險將改善

桃園新屋永安漁港鄰近的綠色隧道為遊客必到訪處，可以騎乘腳踏車欣賞濱海風光，不過當地反映每到假日綠色隧道雖有管制，不過標示...

影／推動公園遊具改善 竹北市長鄭朝方樂當導遊

新竹縣竹北市有177座遊戲場，但其中約40座不符新式遊具設置的規範，市公所去年和今年分別進行一、二期改善工程，其中正對縣...

桃園市衛生局長 聯新國際醫院副院長賈蔚接任

桃園市衛生局長劉宜廉9月將接健保署副署長，桃園市政府今天宣布，遺缺將由聯新國際醫院副院長賈蔚接任。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。