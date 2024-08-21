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新屋綠色隧道告示不清 汽機車遊客交織生危險將改善

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園新屋永安漁港鄰近的綠色隧道為遊客必到訪處，可以騎乘腳踏車欣賞濱海風光，不過當地反映每到假日綠色隧道雖有管制，不過標示不清，北端入口仍有汽機車通行，自行車及汽機車交織相當危險。記者翁唯真／攝影
桃園新屋永安漁港鄰近的綠色隧道為遊客必到訪處，可以騎乘腳踏車欣賞濱海風光，不過當地反映每到假日綠色隧道雖有管制，不過標示不清，北端入口仍有汽機車通行，自行車及汽機車交織相當危險。記者翁唯真／攝影

桃園新屋永安漁港鄰近的綠色隧道為遊客必到訪處，可以騎乘腳踏車欣賞濱海風光，不過當地反映每到假日綠色隧道雖有管制，不過標示不清，北端入口仍有汽機車通行，自行車及汽機車交織相當危險。新屋區公所回應，將重新設置相關告示，並於假日管制時間於路口加設拒馬。楊梅警分局也說，會請義交加強指揮管制。

新屋綠色隧道可串連永安漁港周邊景點，每到假日遊客如織，不過當地里長反映，觀海路綠色隧道南端觀海亭位置路口，一旁有設置相關禁止車輛進出告示，不過北端的綠色走廊入口處，卻未有相關告示，導致仍有車輛會行駛，遊客跟汽機車並肩真的危險需要管制。

楊梅警分局表示，該路段北端路口處無禁止車輛進入告示，北往南方向行駛車輛可通行及路邊停車，且該路段僅設置部分人車分道實體分隔措施，遊客無法於該路段全程人車分道。

新屋區長鄭詩佃說，該段道路確實假日人多，實際會勘確實告示牌在針對隧道還是濱海路的標示不夠明確，將會重新設告示牌，並於假日增設拒馬擋住汽機進入，維護遊客安全。

楊梅警分局表示，將先聘用義交協助周邊交通疏導，並配合交通管制設施，將於周邊主要幹道易壅塞路段及路口，視交通狀況加強交通疏導。

桃園新屋永安漁港鄰近的綠色隧道為遊客必到訪處，可以騎乘腳踏車欣賞濱海風光，不過當地反映每到假日綠色隧道雖有管制，不過標示不清，北端入口仍有汽機車通行，自行車及汽機車交織相當危險。記者翁唯真／攝影
桃園新屋永安漁港鄰近的綠色隧道為遊客必到訪處，可以騎乘腳踏車欣賞濱海風光，不過當地反映每到假日綠色隧道雖有管制，不過標示不清，北端入口仍有汽機車通行，自行車及汽機車交織相當危險。記者翁唯真／攝影

告示牌 拒馬 綠色隧道

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