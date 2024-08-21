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桃市府：聯新國際醫院副院長賈蔚 接任衛生局長

中央社／ 桃園21日電

桃園市政府衛生局長劉宜廉將接任衛福部健保署副署長，9月1日上任。桃園市政府新聞處長羅楚東今天說，衛生局局長將由聯新國際醫院副院長賈蔚接任，會持續守護桃園市民健康。

羅楚東表示，劉宜亷任內推動桃園擴大肺癌篩檢、偏鄉智慧醫療、補助弱勢兒童施打腸病毒71型疫苗等政策，同時擴大桃園醫療量能，且在處理蘇丹紅、進口蛋等重大食安問題時積極領先，讓市民有感。

羅楚東表示，賈蔚是台灣大學醫學系畢業、台灣大學管理學院EMBA商學組碩士學位，目前正於輔仁大學商學所攻讀博士，具有專業醫學知能與深厚管理專才，於桃園在地醫院深耕20多年，期待能以專業持續守護桃園市民的健康。

羅楚東也說，桃園是六都中最年輕的城市，人口亦持續成長，桃園市長張善政也希望賈蔚除了延續既有的政策外，也能善用科技，建置優質的公共衛生及醫療保健智慧服務網絡，讓桃園成為智慧健康暨科技友善的幸福城市。

衛生局 醫學

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