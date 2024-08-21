影／推動公園遊具改善 竹北市長鄭朝方樂當導遊

新竹縣竹北市有177座遊戲場，但其中約40座不符新式遊具設置的規範，市公所去年和今年分別進行一、二期改善工程，其中正對縣政六路的福興公園，是竹北市30多年前建設的公園，為使公園遊具符合現代需求，市公所自編900萬元完成第一階段公園設施及遊具改善，希望成為市內公園遊具的示範點。

竹北市長鄭朝方表示，福興公園1993年竣工啟用，歷經31年歲月，許多設施已不合時宜，且有老舊損壞，市公所為提供良好社區公園，作為地標型示範特色場域，特別編列經費進行第一階段環境改善，包括敲除老舊街道家具、涼亭及喬木移植，提升視野的開闊性，同時可減少治安死角。

鄭朝方指出，公園內與民眾互動及使用率最高的遊具設施，此次也一併汰舊換新，選擇符合CNS12642檢測規範的遊具，滿足3至12歲孩童需求，同時保障遊戲安全；市內不符遊具規範的遊戲場目前仍有10座待改善。

他表示，全台都面臨新式遊具設置的嚴格規範，也就是遊具周邊必須有183公分以上空地，往往更換後與民眾期待有落差。市公所集思廣益並採納地方意見，採取變通作法克服現況，加大鬆散材質白礫石面積，以2分石鋪面，除降低熱度危害，也能順勢加大遊具體積。

此外，將創意導入懸浮市政徽的視覺設計，並注入城市美學，以典雅風格打造主題兒童遊具特色；構件色彩為銀灰色，增添星際感，可讓小朋友在溜滑梯、攀爬網、攀岩板等，像是一趟啟發勇氣的探索遊程。

福興公園第一階段改善工程已於7月1日完工，後續市公所將爭取預算，進行入口廣場及廁所改善，讓福興公園改頭換面，成為全齡化的休憩場域和兒童遊戲天堂。