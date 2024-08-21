桃園市衛生局長 聯新國際醫院副院長賈蔚接任

桃園市衛生局長劉宜廉9月將接健保署副署長，桃園市政府今天宣布，遺缺將由聯新國際醫院副院長賈蔚接任。

市府人士表示，新任衛生局長賈蔚是醫界頗負盛名的急診醫學權威，善於聆聽協調，理性溫和，與張善政的風格相當契合。

畢業自台大醫學系的賈蔚不僅具有深厚的醫學背景，更擁有台大EMBA學位，目前也正在攻讀輔大管理學院的博士班，多元專業背景與同時擁有醫學、法學雙學位的現任局長劉宜廉相同，跨領域的專業是張善政延攬賈蔚最主要的原因之一；隨擴大肺癌篩檢政策持續推展，及桃園第三個次醫療區通過，對桃園醫療情況非常熟悉、身段柔軟的賈蔚，是順利接下棒子的不二人選。

市府新聞處長羅楚東表示，賈蔚為國立台灣大學醫學系畢業、台大管理學院EMBA商學組碩士學位，目前正於輔仁大學商學所攻讀博士；賈具有專業醫學知能與深厚管理專才，於桃園在地醫院深耕20多年，市長張善政期待借重其專業與經驗，持續守護桃園市民的健康。