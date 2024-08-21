快訊

國家警報響了！10縣市大雨特報 6縣市大雷雨轟1小時

與女友吵架又找嘸人 狠心生父將滿月男嬰棄置錢櫃門口

全球首例！颱風日遭電線勒頸 台大醫院植入主動脈「長成氣管」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

苑裡鬼門關夜市9月1日登場 裝置藝術挨批「好像洗車場」

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
2023年的水母燈裝置藝術也能搭配夜市熱鬧場景。圖／民眾提供
2023年的水母燈裝置藝術也能搭配夜市熱鬧場景。圖／民眾提供

苗栗縣苑裡鎮號稱全台唯一的鬼門關夜市，近年來常吸引大批外來遊客前來體驗，公所也在火車站前的為公路規畫裝置藝術及活動，但有別於2022漂浮雨傘及2023水母燈的美景，今年的裝置藝術這兩天剛布置完工，卻令人傻眼，網友紛紛質疑「很醜」，還嘲諷「鎮長要開洗車場嗎？」

為配合一年一度的鬼門關夜市，公所今年花費約70萬元規畫裝置藝術及「苑裡百鬼童樂祭」活動，經費與去年差不多；由於苑裡鎮是苗栗縣大穀倉，今年設計理念使用了稻田裡的稻綠與穗黃，隨風飄舞形成稻浪，來展現苑裡是苗栗穀倉稻作重鎮的美稱，但整體外觀卻與洗車場、停車場簡易遮陽網棚相似度百分百。

網友拿出前兩年的裝置藝術美照相比，直言「很醜」、「好像洗車場上面那個」；有人則暗諷「鎮長要開洗車場嗎？」、「沒期待就沒傷害」；也有人形容「很像上頭掛了滿滿的符令」，更有人打趣「要想生活過得去，頭上必須有點綠」。

不過也有人相挺說「不同的視角，有不同的感受，站在燈飾下感受到了輕風吹拂下的陣陣稻浪，很美！期待燈亮。」、「實際滿可愛的」、「像是用梵谷的筆觸畫一片稻田」。

公所表示，裝置藝術設計理念與整體外觀美不美，原本就是見仁見智，目前只是雛型，還有燈飾尚未完工點亮，對於外界的批評虛心接受。鬼門關夜市是在農曆29（國曆9月1日），當天市場會辦理普度，夜市攤商則在傍晚開始進場；公所將提前一天在8月31日舉辦「苑裡百鬼童樂祭」活動，內容包含鬼怪創意裝扮、點燈祈福儀式及晚會、街道夜間遊行。

預計連兩天周末、日活動將吸引大批人潮，目前路權部分已有人申請，近日公所也將針對現場交通規畫、醫療站設置及環境衛生等相關配合單位辦理協調會。

2022年的漂浮雨傘裝置藝術備受好評，一度成為打卡熱點。圖／本報資料照片
2022年的漂浮雨傘裝置藝術備受好評，一度成為打卡熱點。圖／本報資料照片
今年裝置藝術的設計理念使用了稻田裡的稻綠與穗黃，來展現苑裡是苗栗穀倉稻作重鎮的美稱，但卻被質疑「很醜」，好像洗車場「上面那個」。記者吳傑沐／攝影
今年裝置藝術的設計理念使用了稻田裡的稻綠與穗黃，來展現苑裡是苗栗穀倉稻作重鎮的美稱，但卻被質疑「很醜」，好像洗車場「上面那個」。記者吳傑沐／攝影

夜市 裝置藝術 鬼門關

延伸閱讀

要800萬只給500萬 苗縣苑裡體育場規畫修繕先做半套

26歲網美自爆在爸爸墳前拍A片 高喊：完成藝術了

1小時釣2、3斤 苗栗縣通苑沿海沙鮻大咬 釣友朝聖

苑裡參與式預算學童提11案 9/14票選交公所執行

相關新聞

影／推動公園遊具改善 竹北市長鄭朝方樂當導遊

新竹縣竹北市有177座遊戲場，但其中約40座不符新式遊具設置的規範，市公所去年和今年分別進行一、二期改善工程，其中正對縣...

桃園市衛生局長 聯新國際醫院副院長賈蔚接任

桃園市衛生局長劉宜廉9月將接健保署副署長，桃園市政府今天宣布，遺缺將由聯新國際醫院副院長賈蔚接任。

苑裡鬼門關夜市9月1日登場 裝置藝術挨批「好像洗車場」

苗栗縣苑裡鎮號稱全台唯一的鬼門關夜市，近年來常吸引大批外來遊客前來體驗，公所也在火車站前的為公路規畫裝置藝術及活動，但有...

百分百全循環利用 首座瀝青砂石分離示範廠苗栗起步走

國內每年產生1200萬噸瀝青刨除料無法完全去化嚴重堆置，工業技術研究院開發分離技術，70%還原新砂石、30%瀝青料，百分...

要800萬只給500萬 苗縣苑裡體育場規畫修繕先做半套

苗栗縣苑裡鎮體育場規畫修繕，預計約需800萬元經費，公所向體育署及台電通霄電廠回饋金爭取補助，但最後僅台電同意補助500...

新竹西大路地下道未按圖施工 廠商26日起刨除重鋪全線封閉

新竹市政府斥資1.1億元於2022年完成西大路地下道結構補強及景觀改善工程，遭民代質疑該案未按圖施作致道路表面摩擦力降低...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。