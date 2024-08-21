苑裡鬼門關夜市9月1日登場 裝置藝術挨批「好像洗車場」

苗栗縣苑裡鎮號稱全台唯一的鬼門關夜市，近年來常吸引大批外來遊客前來體驗，公所也在火車站前的為公路規畫裝置藝術及活動，但有別於2022漂浮雨傘及2023水母燈的美景，今年的裝置藝術這兩天剛布置完工，卻令人傻眼，網友紛紛質疑「很醜」，還嘲諷「鎮長要開洗車場嗎？」

為配合一年一度的鬼門關夜市，公所今年花費約70萬元規畫裝置藝術及「苑裡百鬼童樂祭」活動，經費與去年差不多；由於苑裡鎮是苗栗縣大穀倉，今年設計理念使用了稻田裡的稻綠與穗黃，隨風飄舞形成稻浪，來展現苑裡是苗栗穀倉稻作重鎮的美稱，但整體外觀卻與洗車場、停車場簡易遮陽網棚相似度百分百。

網友拿出前兩年的裝置藝術美照相比，直言「很醜」、「好像洗車場上面那個」；有人則暗諷「鎮長要開洗車場嗎？」、「沒期待就沒傷害」；也有人形容「很像上頭掛了滿滿的符令」，更有人打趣「要想生活過得去，頭上必須有點綠」。

不過也有人相挺說「不同的視角，有不同的感受，站在燈飾下感受到了輕風吹拂下的陣陣稻浪，很美！期待燈亮。」、「實際滿可愛的」、「像是用梵谷的筆觸畫一片稻田」。

公所表示，裝置藝術設計理念與整體外觀美不美，原本就是見仁見智，目前只是雛型，還有燈飾尚未完工點亮，對於外界的批評虛心接受。鬼門關夜市是在農曆29（國曆9月1日），當天市場會辦理普度，夜市攤商則在傍晚開始進場；公所將提前一天在8月31日舉辦「苑裡百鬼童樂祭」活動，內容包含鬼怪創意裝扮、點燈祈福儀式及晚會、街道夜間遊行。