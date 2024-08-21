百分百全循環利用 首座瀝青砂石分離示範廠苗栗起步走

國內每年產生1200萬噸瀝青刨除料無法完全去化嚴重堆置，工業技術研究院開發分離技術，70%還原新砂石、30%瀝青料，百分百全循環利用，今天與聯岳砂石企業股份有限公司簽署合作，建置首座刨除料瀝青砂石分離示範廠。

合作簽署儀式今天在苗栗縣政府舉行，工研院綠能所所長王漢英、聯岳董事長彭錦淼代表，縣長鍾東錦見證，台灣區瀝青工業同業公會總幹事林縈婕等人到場，工研院與聯岳公司合作建置刨除料瀝青砂石分離示範廠，預計2025年6月完工，年處理8萬噸瀝青刨除料，100％全循環利用，減少碳排4445噸。

工研院綠能所技術總監陳志豪說，全台每年產生刨除料約1200萬噸，因去化受限，長期累積堆置至少3000萬噸，不僅有環保疑慮，也造成資源浪費，工研院開發首創刨除料瀝青砂石分離技術。

刨除料以往使用甲苯、四氯甲烷溶劑處理，1噸成本約1000元，限定40%再利用，還會有揮發性有機物的問題，新技術1噸成本約200元，使用生物試劑，老化瀝青發生解聚作用，再搭配水洗，剝除瀝青後的新砂石級配料比例可達70%，品質符合瀝青鋪面粗粒料國家標準。

此外，30%瀝青砂，瀝青油料含量9%，也高於原先3%至4%，可重新回用到道路鋪面，刨除料100%循環應用，水洗也零排放，示範廠是起步，如果逐步推展到全國，每年1200萬噸刨除料推估，將可產製840萬噸砂石，減碳量達66萬噸。

鍾東錦認為新技術可以再生砂石，增加供應量，有助於降低成本，瀝青砂重回鋪路，不過，一定要有明確管道，如分離出的新砂石用在水泥製品、消波塊等項目，瀝青砂能否用在高速公路等，有市場才會有供給的需求。

林縈婕說，瀝青刨除料去化問題嚴重，業者樂見分離技術示範廠的方向，希望未來國土管理署可以成立刨除料調度中心，加上分離技術，未來砂石運用更廣，可以全力配合。