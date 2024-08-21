要800萬只給500萬 苗縣苑裡體育場規畫修繕先做半套

苗栗縣苑裡鎮體育場規畫修繕，預計約需800萬元經費，公所向體育署及台電通霄電廠回饋金爭取補助，但最後僅台電同意補助500萬元，目前工程設計中，因經費不足只能先修一半，預計年底發包。

公所表示，體育場因風災造成擋土牆錯位，周邊排水系統不良，常有瞬間雨量大發生積水；另外，風雨球場地板、場邊地面也有部分毀損狀況，影響體育休閒活動及出入安全。

原本規畫850萬元經費修繕計畫，但因經費取得不易，遲遲未能執行，日前獲台電通霄電廠回饋金同意補助500萬元，但因經費未能全數到位，僅能先修一半，將優先針對擋土牆錯位、排水系統做修繕，目前工程委外設計中，若順利預計年底發包。