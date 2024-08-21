快訊

首次最低工資審議會9月召開 卓榮泰先喊加薪

羅冠聰的香港備忘錄：深愛香港的港人，應該留守或離去？

再帶走1人！林宜瑾永康服務處搜索結束 檢調扣大批資料

要800萬只給500萬 苗縣苑裡體育場規畫修繕先做半套

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
苑裡鎮體育場風雨球場地板、場邊地面也有部分毀損狀況，影響體育休閒活動及出入安全。記者吳傑沐／攝影
苑裡鎮體育場風雨球場地板、場邊地面也有部分毀損狀況，影響體育休閒活動及出入安全。記者吳傑沐／攝影

苗栗縣苑裡鎮體育場規畫修繕，預計約需800萬元經費，公所向體育署及台電通霄電廠回饋金爭取補助，但最後僅台電同意補助500萬元，目前工程設計中，因經費不足只能先修一半，預計年底發包。

公所表示，體育場因風災造成擋土牆錯位，周邊排水系統不良，常有瞬間雨量大發生積水；另外，風雨球場地板、場邊地面也有部分毀損狀況，影響體育休閒活動及出入安全。

原本規畫850萬元經費修繕計畫，但因經費取得不易，遲遲未能執行，日前獲台電通霄電廠回饋金同意補助500萬元，但因經費未能全數到位，僅能先修一半，將優先針對擋土牆錯位、排水系統做修繕，目前工程委外設計中，若順利預計年底發包。

除了體育場後續修繕工程外，一旁鎮立游泳池的相關設施也有老舊問題，亟須修繕，將繼續向體育署爭取相關補助經費。

苑裡鎮體育場規畫修繕，因經費不足只能先修一半，目前工程委外設計中，預計年底發包。記者吳傑沐／攝影
苑裡鎮體育場規畫修繕，因經費不足只能先修一半，目前工程委外設計中，預計年底發包。記者吳傑沐／攝影

台電 電通 體育

延伸閱讀

核二室外乾貯場卡水保計畫 新北：台電申報就可開工

原預定25日桃園開唱「肯伊威斯特驚傳不來了」 主辦單位：確認中

蘭嶼核廢遷移案開罰1000萬 行政訴訟判台電免罰確定

蘭嶼核廢遷移跳票 台電興訟抗罰1000萬勝訴確定

相關新聞

要800萬只給500萬 苗縣苑裡體育場規畫修繕先做半套

苗栗縣苑裡鎮體育場規畫修繕，預計約需800萬元經費，公所向體育署及台電通霄電廠回饋金爭取補助，但最後僅台電同意補助500...

新竹西大路地下道未按圖施工 廠商26日起刨除重鋪全線封閉

新竹市政府斥資1.1億元於2022年完成西大路地下道結構補強及景觀改善工程，遭民代質疑該案未按圖施作致道路表面摩擦力降低...

桃捷綠線進度超前 張善政曝明年有望動態測試

桃園市政府近期宣布捷運綠線多項成果，市長張善政今天在市政會議提到，其實市府團隊上任前，工程面臨許多挑戰，列車廂甚至無法在...

提前完工！ 桃園YouBike9月全數升級2.0系統

桃園市去年11月開始升級YouBike系統，將原有417處1.0場站設施逐步升級為2.0系統，因應開學季，市府交通局今天...

安捷企業欠薪 勞工求助無門

昔日有飲料杯業「杯王」之稱的安捷企業公司爆發勞資糾紛，30多員工集體向桃園市議員黃敬平陳情，控訴資方積欠勞工薪資、資遣費...

竹縣湖口、北埔規畫運動館 明年開工

新竹縣為打造適合各年齡層民眾的運動場所，2019年首座國民運動中心在竹北營運，竹東全民運動館於去年動土，預計明年完工，湖...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。