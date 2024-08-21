新竹西大路地下道未按圖施工 廠商26日起刨除重鋪全線封閉

新竹市政府斥資1.1億元於2022年完成西大路地下道結構補強及景觀改善工程，遭民代質疑該案未按圖施作致道路表面摩擦力降低，害騎士自摔受傷，市府委請台中市土木技師公會鑑定發現瀝青混凝土鋪面密級配未按圖施工，新竹市工務處已要求原廠商改善，並於26日至30日重新鋪設，施工期間地下道全線封閉，

西大路地下道為連接鐵路東西兩側及往返竹科主要道路之一，不過因嚴重漏水、結構等問題，市府於前年斥資7488萬元展開44年來最大的整修工程，改善整體防水、補強結構、景觀等，過程中陸續追加預算至1億1千萬餘元，並於去年1月底通車，但通車後仍有漏水等多項問題，工程品質也多次遭市議員質疑。

國民黨籍議員陳慶齡、民眾黨籍議員李國璋曾連袂開記者會，質疑該案設計監造得標廠商疑似違法轉包、浮濫追加預算3600萬元，且未按圖施作致道路表面摩擦力降低等狀況，工程品質堪憂，猶如「新竹棒球場案2.0」，要求市府徹查釐清。

新竹市工務處長陳明錚，5月也在市議會專案報告中指出，西大路地下道汽、機車道鋪面未按圖施工，現場鋪設材料粒徑為12.5mm，與契約圖說19.5mm不符，且瀝青混凝土鋪面密級配未按圖施工。針對變更設計部分，查有諸多不足，同時於變更程序尚未簽准前，已施作完成，故目前變更設計未經合理程序，相關計畫書亦未進版無從針對品質把關，故市府不同意辦理變更，後續僅針對數量依現況調整部分，進行驗收結算。

新竹市政府已要求原廠商針對西大路地下道進行瀝青鋪面缺失改善工程，廠商將針對不符契約規定的瀝青鋪面，將於8月26日至30日晚上9時至翌日6時30分施工改善，期間地下道全線封閉。