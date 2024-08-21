桃捷綠線進度超前 張善政曝明年有望動態測試

桃園市政府近期宣布捷運綠線多項成果，市長張善政今天在市政會議提到，其實市府團隊上任前，工程面臨許多挑戰，列車廂甚至無法在原訂時程抵台，但在新團隊努力下，進度一舉超前，目前首列車與第2列車已製造完成，預計明年10月前，可上綠線主線動態測試。

張善政表示，昨天市府公布綠線車站命名結果，代表離捷運綠線北段7站在2026年通車的目標越來越近，2028年通車至景福宮，2030年完成主線全線通車的工程也持續穩定推進。

張善政說，綠線是桃園自辦興建的第一條捷運線，去年市府新團隊上任後遇到最大的挑戰，就是捷運的北機廠；北機廠為綠線唯一機廠，如果不能如期完工，列車沒空間停也沒地方維修，供電也會有問題，但當時北機廠基地是荒地一片，高達90萬方的土方量的整地工程，是整個工程推進中最大的挑戰。

張善政說，按照傳統一般土壤翻曬、滾壓的滾壓夯實工法，工期需2年半。為不拖延捷運工程進度，新團隊在綜合考量工期、成本、天候等因素，去年3月，決定採用淺層拌合工法，克服天候影響，僅以8個月時間，完成15公頃基地整地工程，大幅縮短工期。此外，廠區內4棟核心建築物，包括管理中心、主變電站、主維修廠及駐車廠等也在新團團隊上任的5個月內陸續動工，以8個月的時間來完成維修廠及駐車廠的結構體；並以1年的時間完成行控中心大樓及變電站結構。

張善政說，除了北機廠，桃園捷運的高架與地下工程都穩定推進，南段高架去年9月合攏，北段主線高架今年4月合攏，目前2026年主要通車路段已進入鋪軌工程，除綠線坑口站尚未完成外，其餘各高架車站結構體已全數完成。

張善政表示，隨工程穩定進行，今年底開始就要準備迎接捷運的列車並準備測試；而市府團隊上任前，列車廂才剛開始進行期中設計，首列車原本可能無法在原訂的2025年3月抵台，但在新團隊努力下，克服許多不利情勢，將原本落後的進度一舉超前，首列車將提前於今年12月底前抵台。

張善政說，目前首列車與第2列車已製造完成，正在韓國進行各項工廠測試。等12月韓國首列車輛到來，就可進廠測試，預計明年10月前可上到綠線主線進行動態測試。相信在市府持續努力下，未來各條捷運路線也一定能如期如質完工。