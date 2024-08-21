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提前完工！ 桃園YouBike9月全數升級2.0系統

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市YouBike系統9月起將全數升級為2.0系統。本報資料照片
桃園市YouBike系統9月起將全數升級為2.0系統。本報資料照片

桃園市去年11月開始升級YouBike系統，將原有417處1.0場站設施逐步升級為2.0系統，因應開學季，市府交通局今天宣布，原定10月完成的升級工程，將加速於8月底完工，9月1日起全數升級為2.0系統，降低拆轉期雙系統租借的不便。

桃園YouBike使用需求日益增加，桃市投入新系統車輛加入服務，目前已經達到474站，9月將達成9019輛YouBike2.0一般車及1350輛YouBike2.0E電輔車，總共1萬369輛車的服務量能。

交通局表示，為縮短拆轉期間面臨的雙系統營運不便期，降低系統升級期間帶給民眾的租借不便，桃園公共自行車租賃服務將自9月1日起全數升級2.0系統。

交通局提醒，在完成系統升級前使用桃市公共自行車的民眾，要先下載「YouBike微笑單車」官方App，提前確認1.0、2.0系統場站的位置及場站狀態，以避免系統不相容面臨「無該系統車柱」還車的情形，部分場站於施工期間將暫停租借使用。

市府呼籲，尚未申請免費公共自行車傷害保險民眾，請儘速至桃園YouBike官網或官方App完成投保，避免發生無法借用車輛情形，並為自己多加一份保障；現新制規定會員須「完成投保」才可租借YouBike2.0E、租借一般車輛YouBike2.0則須「完成投保意願填寫」。

交通局表示，之前已投保會員可直接租借車輛，不受新制影響，民眾可至YouBike官網及App查詢投保情況。並提醒，每個註冊會員的手機門號可綁定5張票卡，目前部分民眾是用同一個手機門號所綁定的不同票卡進行租借，提醒民眾在不同票卡各別填寫免費公共自行車傷害險申請時，務必填寫「實際騎乘者」的個人資料，才符合理賠資格。

YouBike 桃園 自行車

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