挖路惹民怨 苗縣府研擬路平新制

道路挖挖補補路不平惹民怨，苗栗縣政府研擬新制，草案要求落實新屋起造人責任，接管申請協調聯合挖掘，簡易修復路面必須噴漆告知管線單位及修復日期，違反最高可罰10萬元。

縣議員鄭碧玉樂觀其成，認為民眾經常不知道那個單位亂挖馬路？到底什麼時候要修復？每經過一次，可能就要抱怨一次，路面不平造成通行不便，新制讓全民參與監督，有助於提升道路品質。

台灣電力公司苗栗區營業處表示，目前挖掘道路，配合路權單位要求，噴字「台電苗栗區處」，但修復受到天氣等因素影響較難確認，如果挖掘道路新制實施，台電施工會配合。

縣府研議修正苗栗縣挖掘道路埋設管線自治條例部分條文，草案將送議會審查通過，中央核定後實施，縣府工務處指出，草案規定新屋起造人應於取得建造執照、使用執照間，申請電力、自來水、瓦斯等管線聯合挖掘，並協調由申請挖掘範圍最大的管線機構，統一向受理機關提出申請並接續進場施工。

現行規定取得使照後1個月內向各管線機構同時申請，新制希望集中縮短挖掘，影響路面的時間。此外，新制規定簡易修復路面，噴漆標註預計修復日期及所屬管線機構字樣，第二次路面修復作業，新制要求應以管道所屬車道寬度方式修復，違反者除勒令停工外，處申請人或管線機構9000元至1萬5000元罰鍰，情節重大可處1萬5000元至10萬元罰鍰，並得按次處罰。