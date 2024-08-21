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竹縣湖口、北埔規畫運動館 明年開工

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹報導

新竹縣為打造適合各年齡層民眾的運動場所，2019年首座國民運動中心在竹北營運，竹東全民運動館於去年動土，預計明年完工，湖口及北埔樂活運動館也傳好消息，獲得中央補助將興建，最快2027年完工啟用。

教育部體育署同意補助興建湖口鄉及北埔鄉全民運動與賽會場館，縣政府教育局表示，其中湖口樂活運動館對溪北地區尤為重要，因為新豐、湖口超過10萬人口，迄今仍無提供各年齡層運動的場館，運動館預計3.9億元興建，基地在王爺壟運動公園停車場，設計地上3層建物，今年底就會完成細部設計、明年3月動工，2027年完工。

北埔樂活運動館在北埔鄉新建的綜合行政大樓3樓，麻雀雖小五臟俱全，設有羽球場、桌球室、瑜伽教室、韻律舞蹈教室等空間，將成為北埔鄉首座運動場館，預計明年7月前配合北埔新綜合行政中心完成設計，明年底前動工，2026年底完工。

至於竹東全民運動館工程進度已接近一半，預計明年中旬前完工、明年底就會啟用，地上4層、地下1層，加上竹北國民運動中心，縣長楊文科感謝公所及立委攜手積極向中央爭取補助，期望4座運動場館能讓新竹縣的運動量能全面提升。

北埔 運動

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