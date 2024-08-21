安捷企業欠薪 勞工求助無門

昔日有飲料杯業「杯王」之稱的安捷企業公司爆發勞資糾紛，30多員工集體向桃園市議員黃敬平陳情，控訴資方積欠勞工薪資、資遣費500多萬元，多次勞資調解不成，黃敬平昨天促請市府勞動局要有作為保障員工權益。

記者昨天下午多次去電詢問採訪安捷企業，該公司人員表示，該公司正常營業，已反映交由公司發言人回應，但截稿前仍無回應。

市府勞動局表示，安捷企業爆發勞資糾紛，勞工上月31日申請勞資調解，會中資方表達要繼續生產，並未申請關廠和資遣員工計畫，但針對勞工要求發放積欠薪資、申請資遣費訴求，資方無法允諾何時發放，勞資調解不成立，由於公司仍存續，勞工將被迫走司法訟訴途徑求償。

安捷企業去年爆發財務危機，平鎮、龍潭廠一度法拍，員工自救會發起人馬姓員工表示，資方積欠員工薪資，也不配合開立非自願離職證明，及給付資遣費、高薪低報，勞動局調解，也不見資方提出薪資補償計畫，還以「還會繼續經營」搪塞，更誇張提出每月1千元分期清償積欠薪資，勞資無法達成和解共識。

黃敬平表示，安捷企業自2019年起不斷遭檢舉違反勞基法規定，包括資方未依規定給付工資、延時工時未給加班，及未按時繳納勞退金等，部分員工更投保在旗下「嘉明工業股份有限公司」，企圖規避相關給付責任；資方目前還在營運，但是積欠薪資龐大、受害員工眾多，有年資逾20年員工遭積欠薪資達80餘萬元，收取勞健保費用卻未繳保費，有詐取薪資嫌疑。