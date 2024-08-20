竹北某農地涉非法倒廢土 縣府擬加重罰並令改正

新竹縣政府今天說，竹北市某處農地曾因未經申請許可，非法擅改做砂石堆置場遭罰，近日又以種樹為名涉非法傾倒廢土、整地，將依違反區域計畫法等加重裁罰，要求限期改正。

竹縣府表示，竹北某農地2022年就被查獲興建建物、鋪設碎石及水泥鋪面做砂石堆置場，當時裁罰新台幣12萬元且限期改善後，砂石堆置場停業並撤離，土地也恢復可供農用，但日前獲報農地近日又以種樹為名涉非法傾倒廢土、整地。

竹縣府說，經前往稽查，以確認廢土是否摻入可疑廢棄物，現場發現土地夾雜石礫的營建剩餘土石方，不符現況土地承租人黃姓男子申請「種樹」使用的土壤成分。

竹縣府表示，違規面積達1400多坪，將依法加重裁罰，並勒令黃姓男子限期改正，要求讓土地回歸農用。