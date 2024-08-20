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桃園平鎮社福館磁磚太滑摔倒骨折 議員會勘要求趕快改善
桃園市平鎮區義民社福館去年完工相繼開幕，許多民眾前往閱讀及活動使用，市議員舒翠玲接獲民眾陳情，指大廳磁磚太滑、活動中心舞台無障礙坡道太陡、曾發生民眾摔倒骨折，加館外地磚凹凸不平，舒會勘要求市府單位趕快改善缺失，平鎮區公所、平鎮圖書分館及市府新工處今天允諾各項缺失陸續改善，防範民眾跌倒。
平鎮義民社福館位於復旦路二段，館內設置圖書館義民分館、市民活動中心、幼兒園及托嬰中心，去年完工後，圖書分館活動中心等各樓層設施相繼開幕使用，吸引許多民眾前往圖書分館閱讀、市民活動的空間。
舒翠玲表示，該社福館1樓大廳磁磚鋪面太滑，雨天曾發生60多歲民眾摔倒骨折、孕婦險些滑倒，館外地磚凹凸不平，通往地下室樓梯間燈光照明不佳，2樓活動中心舞台無障礙坡道太陡，造成民眾滑倒，因尚未部分設施尚未驗收，經與市府相關單位會勘決定先完成全館驗收後，再進行缺失改善。
圖書館平鎮分館、平鎮區公所及市府新工處表示，1樓大廳磁磚鋪面太滑，該分館預定8月21日安排廠商加設止滑毯，強化止滑效果，往地下室樓梯間照明視實際需要調整燈光開放時間，無障礙坡道過陡將增設止滑條，防止民眾跌倒，並由新工處在坡道旁加裝護欄，館外地磚凹凸不平將委由廠商改善。
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