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苗栗海洋觀光季 8/31後龍外埔漁港登場

中央社／ 苗栗縣20日電

2024苗栗海洋觀光季系列活動將於8月31日在後龍外埔漁港登場，縣府今天表示，活動結合魚苗放流及晚間歌手演唱饗宴，傳達海洋永續發展觀念，歡迎民眾前來感受苗栗海岸魅力。

苗栗縣政府推廣海洋保育，連續10多年舉辦海洋觀光季系列活動，除倡導重視海洋永續發展，並藉由活動吸引遊客到訪，帶動漁港觀光。農業處今天在縣府舉辦「2024苗栗海洋觀光季」記者會，說明今年活動內容。

農業處長陳樹義表示，今年海洋季活動將於8月31日在後龍鎮外埔漁港舉辦，當天上午進行魚苗放流，邀請來賓與國小師生一起放流1萬尾魚苗，深耕海洋保育意識。

陳樹義指出，晚間將舉辦晚會，邀請白安、邱軍、閻奕格、翁立友、新生代男團Ozone等藝人歌手接力開唱，用音樂將海洋保育、節能節電、永續發展等概念傳達到民眾心中，現場還有各式農漁特產市集展售、紀念小物免費發送、有獎徵答等精彩活動。

農業處表示，後龍外埔漁港位於中港溪口與後龍溪口之間，是縣內最具規模的第二類漁港，早期以快艇一支釣聞名全台，經過規劃及改造已成具有親水公園、夕陽美景、觀海步道、豐富魚貨的休閒觀光景點。

苗栗縣海岸線長達50多公里，擁有豐富的漁村文化、漁港風情，縣府近年秉持國際慢魚運動精神，在竹南、後龍、通霄、苑裡等海線4鄉鎮打造慢魚海岸，透過「藍色海洋」「藍色教育」「傳統漁法」「藍色組織」「藍色旅遊」5大內涵，推廣海洋共生共榮理念，進而帶動地方漁業觀光，推動永續海岸線發展。

永續 苗栗縣 農業處

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