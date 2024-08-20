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幼童騎學步車闖十字路口 竹市府擬懲處照顧者

中央社／ 新竹市20日電

有民眾近日發現1名孩童將學步車騎到車流量大的新竹市慈雲路十字路口中間快速滑行、甩尾，險象環生。竹市府今天表示，孩童照顧者已違反兒少法，可依法懲處。

有網友今天在臉書Facebook社群「竹北人有事嗎」發布影片，畫面可見年約3歲孩童將學步車騎上大馬路交叉口，在車陣中快速滑行並在路中央繞圈甩尾，行經車輛紛紛閃避、停止行駛。

發文者表示，這條道路是新竹科學園區通勤要道慈雲路，1台小小車闖紅燈還在十字路口中間繞圈甩尾，如果車身較高的駕駛看不見就會撞到，直呼「也太危險，家長在哪裡」。

影片發布後引發議論，有網友留言說「真的很危險」，也有人認為「太誇張了，如果小孩被撞到要怪誰，把大馬路當作自家庭院喔」。

對此，新竹市政府社會處透過文字向中央社記者表示，因未有較清楚案件資訊，初步研判可能違反兒少法，父母、監護人或實際照顧者需接受4小時以上50小時以下親職教育輔導。若民眾有當天相關資訊，可提供給社會處，將對孩童照顧者進行懲處。

新竹市警察局透過文字表示，目前尚未接獲相關通報，根據畫面，此案幼童闖入道路違反道路交通管理處罰條例，若有找到當事人，將裁處其法定代理人或監護人新台幣500元罰鍰。

新竹

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