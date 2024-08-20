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桃捷綠線車站命名公布 北段7站預計115年通車

中央社／ 桃園20日電

桃園市政府今天公布捷運綠線主線段17座車站名稱。桃園市長張善政說，工程持續推進，預計北段7站在民國115年通車、117年通車至景福宮，119年完成主線全線通車目標。

桃園市政府捷運工程局日前舉辦捷運綠線主線段車站命名活動，開放全台民眾透過線上投票方式為車站命名，續經評審小組參考投票結果與捷運命名慣例，與文獻文化學者專家、地方代表共同討論後，今天公布命名結果。

張善政下午出席命名結果公布記者會時說，桃園捷運綠線全線共17座車站，工程進度持續推進，已在4月完成主線北段高架橋梁合龍，桃園區地下段6段隧道也在昨天全數貫通。

張善政表示，捷運列車將在年底從韓國運抵桃園，捷運綠線北段7站將在115年通車，從機捷坑口站通車至藝文特區，並預計117年往南延伸通車至景福宮、119年完成主線全線通車目標。

捷工局指出，17座車站名稱依序為：G01建德興豐站（八德國小）、G02仁德公園站、G03巧克力站、G04大湳站、G05小大湳站、G06陽明運動公園站（陽明高中）、G07桃園車站、G08景福宮站、G09中正力行站（桃園夜市）、G10中正大興站。

以及G11藝文特區站（展演中心）、G12蘆興埤站、G13南竹中正北站（河底）、G14（原編號G13a）蘆竹中正北站、G15（原編號G14）水尾站、G15a（原編號G31）菓林站、G15b（原編號G32）坑口站。

捷工局也說，為配合未來桃園捷運路網環狀營運規劃，將藉由這次車站命名，一併調整車站編號；此外，G02站前新闢道路尚未完工及命名，因此名稱暫定為「仁德公園站」，後續再以新闢道路命名。

張善政 捷運

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