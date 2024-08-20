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竹縣再增2運動中心 湖口、北埔將興建樂活運動館

中央社／ 新竹縣20日電

新竹縣政府今天說，將於北埔鄉與湖口鄉規劃興建樂活運動館，讓竹縣運動能量提升，盼滿足各年齡層民眾，提供友善樂活運動及休憩空間。

新竹縣政府發布新聞稿指出，在竹北國民運動中心、竹東全民運動館興建完成後，北埔鄉與湖口鄉皆規劃興建樂活運動館，提升竹縣運動能量。

縣府表示，湖口樂活運動館興建經費約新台幣3.9億元，是湖口鄉首座大型綜合樂活運動場館，設置地點為王爺壟運動公園停車場，面積約2萬7514平方公尺，預估總樓地板面積約8590平方公尺，地上3層建物。

縣府說，湖口樂活運動館場域分為1樓停車空間與販售部，2樓健身房、桌球室及韻律教室，3樓羽球場等，預計114年3月開工，116年完工。

縣府指出，北埔樂活運動館設置地點則位於北埔鄉新建綜合行政大樓3樓，總面積為502.23平方公尺，館內將設羽球場、桌球場、瑜珈教室、韻律舞蹈教室及相關附屬設施。

縣府表示，北埔樂活運動館預計114年11月開工，115年10月完工，將成為北埔鄉首座運動場館，拓展鄉民運動場地。

北埔 教室 運動

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