桃捷綠線主線車站命名揭曉 「巧克力站」成功上榜

桃園市第一條自辦興建的捷運綠線工程如火如茶推動，市府捷運工程局今天公布17個主線車站命名，其中，八德區G03站命名為「巧克力站」、桃園區G08站為「景福宮站」。市長張善政說，每一座車站名稱十足展現出桃園的歷史文化、自然地貌與區域發展，這些車站不僅是交通網路中的一點，更將成為桃園城市記憶的一部分。

捷運綠線預計2026年第一階段通車，沿線經過八德、桃園、蘆竹、大園區，捷工局今天公布17個主線車站命名。17座車站名稱分別為G01「建德興豐站（八德國小）」、G02「仁德公園站」、G03「巧克力站」、G04「大湳站」、G05「小大湳站」、G06「陽明運動公園站（陽明高中）」、G07「桃園車站」、G08「景福宮站」、G09「中正力行站（桃園夜市）」。

G10「中正大興站」、G11「藝文特區站（展演中心）」、G12「蘆興埤站」、G13「南竹中正北站（河底）」、G14（原編號G13a）「蘆竹中正北站」、G15（原編號G14）「水尾站」、G15a（原編號G31）「菓林站」、G15b（原編號G32）「坑口站」，由於G02站前新闢道路尚未完工及命名，因此暫命名為「仁德公園站」，後續將以新闢道路命名。

張善政表示，捷運綠線北段將在後年通車，主線車站命名過程，市府先於網路廣徵民意，扣除G07桃園車站、G15b坑口站分別與台鐵、機捷共構，不須另外命名，其餘15個車站經大家發揮創意共獲得355個名字。