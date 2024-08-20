雙新大橋完工後...台61橋下仍塵土飛揚 桃園市將活化明年4月完工

桃園新屋及新竹新豐的雙新自行車大橋今年已通車，該橋及至新屋綠色隧道台61橋下空間，況遍布塵土，地方希望增設體健設施，而永安賽車場旁的台61橋下空間也盼能活化成為極限運動場。桃園市環保局說，雙新橋至新屋綠色隧道橋下空間舖面改善、景觀營造及公廁建置，預計今年11月開工、明年4月完工。而極限運動場新屋區公所後續規畫評估並向公路局申請。

桃園台61及台66橋下空間，現在活化利用比例高，因雙新自行車道跨橋完工後，往來新豐與新屋綠色隧道間的遊客數量日益增多，不過台61線橋下空間遍佈土石塵土飛揚需改善，當地蚵間里希望不只將地面整平，也能增設體育健身設施和休閒座椅，讓居民及遊客有更舒適空間。

而鄰近永安漁港的賽車場旁橋下空間，當地笨港里長黃建興說，因年輕族群無處遊憩容易跑去飆車，希望興建極限運動場，讓有極限運動喜好者甚至選手有地方練習，並增加親子活動區、停車區。

環保局說，蚵間里雙新大橋至綠色隧道台61橋下空間由海岸及循環資源工程處向公路局申請通過，預計於綠色隧道南側進行橋下舖面改善、景觀營造及公廁建置，相關工程經費約1000萬元，預計於今年11月開工、明年4月完工。