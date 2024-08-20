桃園農產結盟超商行銷 拉拉山水蜜桃變身思樂冰

桃園市政府攜手超商業者，將於國道服務區設立「桃園好農專區」，並於部分門市販售產品，9月4日將推出「水蜜桃思樂冰」，張善政期許，透過合作讓更多人喜愛桃園農產品。

桃園市長張善政今天前往台北市，出席「桃園好農行銷記者會」，他接受媒體聯訪表示，市府曾與超商合作，在6月推出水蜜桃風味霜淇淋獲得熱烈回響，這次雙方再度合作，9月4日將於全台約1500家7-11門市推出「水蜜桃思樂冰」，同月18日再推出「拉拉山水蜜桃爆爆珠」，將來自桃園的美味升級為「咀嚼系思樂冰」。

張善政指出，「桃園好農」導購行銷網從今年5月上線以來，持續配合時節推出優質農產品，這次與超商業者合作，8月底將於七大國道服務區設立「桃園好農專區」，進軍伴手禮市場，未來也將在部分7-11門市上市相關產品，行銷桃園優質農產品。

桃園市農會理事長李文政致詞表示，感謝市府和農業局多年來對青農的輔導，致力推動青農返鄉並提升農產品質，這次的合作不僅展示青農精緻的有機蔬菜、水蜜桃等產品，更為桃園農業創造了更多可能。

桃園市青農聯誼會復興區分會分會長王姿怡表示，青農生產的優質農產品能進駐國道服務區，甚至在部分超商上架，除提供消費者多一個選擇，對於正在為農業努力的青農而言，也象徵多一個被看見的機會。