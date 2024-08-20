回響／熱島擴大 蘇俊賓：大規模推動埤塘光電顯有疑慮

聯合報陽光行動報導「極端氣候下的都市熱島」，桃園市副市長蘇俊賓今坦言，北中南三個都會區的熱島逐漸擴大，尤其是北部地區也覆蓋了大半個桃園，桃市已透過5大重點措施創造城市中的綠廊和生態跳島，其中，桃園有上千口埤塘，是調節都市氣候的重要濕地，在這樣的思維下，也凸顯中央想大規模推動埤塘光電顯然有疑慮。

蘇俊賓表示，台灣熱島效應趨勢明顯，政府需思考如何避免在都市中產生「溫度難民」和「氣候難民」，市府除與勞動部合作，擴大各個工作場合的熱危害預防管理，都市規畫面也是積極布局的重點。

蘇俊賓表示，市府都發局、水務局、環保局、交通局等單位，在「未來城市空間會報」中針對相關議題已有許多討論，重點是善用桃園的環境條件，為桃園創造綠廊、生態跳島。

蘇俊賓指出，目前桃園規畫5大重點，首先是賦予水系環境新價值；桃園上千口埤塘雖已不是灌溉主力，但仍是調節都市氣候的重要濕地，市府正設法利用市內河川、水圳開蓋，加上3千多口埤塘、總面積2638公頃及26口防災滯洪池，從點線面建構都市藍帶，將水流帶入城市，達成降溫，而在這樣的思維下，大規模的埤塘光電顯然有疑慮。

此外，市府也善用桃園大圳、石門大圳等等水道結合自行車道，並在桃園鐵路地下化後，努力保留帶狀空間，搭配附近綠地成為生態跳島。

蘇俊賓提到，市府已於去年9月1日發布實施新修訂「桃園市都市設計審議原則」、「桃園市建造預審原則」、「桃園市建築物裝飾性構造物設置要點」等3法，規範建築立面寬度不得超過80公尺，讓大樓與大樓間留下風廊，同時開放在一定規模的人行道空間設置水池，讓水體發揮調節溫度的效能。

修訂的都市計畫桃園市施行細則，則增訂建築物垂直綠化法規，以推動景觀陽台、露台空間綠化及屋頂綠化等措施。

蘇俊賓表示，市府去年開始就啟動相關政策對應研擬，並於今年4月進一步進行都市熱環境研究，及分析全市風廊及降溫策略，初步了解桃園熱區主要分布在海邊工業密集區、都會人口密集區域等，針對重點區域靈活也會運用政策工具來補強。