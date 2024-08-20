新竹縣將建2樂活運動館 明年都預定開工落腳湖口及北埔

新竹縣為打造適合各年齡層民眾的運動場所，2019年首座國民運動中心在竹北營運，竹東全民運動館也在去年動土，預計明年完工，湖口及北埔樂活運動館也傳好消息，獲得中央補助將興建，最快2027年完工啟用投入使用。

新竹縣教育局表示，湖口鄉及北埔鄉都順利爭取到教育部體育署同意補助興建全民運動與賽會場館，其中湖口樂活運動館對溪北地區尤為重要，因為新豐、湖口超過10萬人口，迄今仍無提供各年齡層運動的場館，僅在王爺壟運動公園設有風雨籃球場、滑輪溜冰場、槌球場，且湖口鄉已成為全國第一大鄉，相信未來樂活運動館完成後，將滿足各年齡層民眾運動空間需求。

湖口樂活運動館預計將耗資3.9億元興建，是湖口鄉首座大型綜合樂活運動場館，基地設於現在的王爺壟運動公園停車場，設計為地上3層建物，除了1樓是停車空間與販售部，2樓將設有健身房、桌球室及韻律教室，3樓則為室內羽球場，今年底就會完成細部設計、明年3月動工，2027年完工。

北埔樂活運動館則位於北埔鄉新建的綜合行政大樓3樓，雖然面積不到湖口樂活運動館規模的15分之1，但被形容是麻雀雖小五臟俱全，同樣會設有羽球場、桌球室、瑜珈教室、韻律舞蹈教室等空間，將成為北埔鄉首座運動場館，預計明年7月前配合北埔新綜合行政中心完成設計，明年底前動工、2026年底完工。

不過除了北埔及湖口的運動館規畫外，竹東全民運動館施工正如火如荼進行中，目前進度已接近一半，預計明年中旬前完工、明年底就會啟用。地上4層、地下1層的規模不僅預計設有健身房、綜合球場兼集會堂，還規畫有壁球教室、韻律教室、瑜珈教室、桌球教室、TRX教室、飛輪教室，將可滿足溪南地區居民運動使用。