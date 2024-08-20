苗縣後龍外埔漁港「解封」 十年後再辦海洋觀光季活動

苗栗縣政府長期致力於推廣海洋保育，連續十多年舉辦海洋觀光季系列活動，展現了對漁港觀光的重視，期望藉由大型活動吸引更多民眾來到苗栗海岸線旅遊，享受苗栗海岸風情；由於往年多在通苑或竹南龍鳳漁港舉辦，今年移師後龍外埔漁港，後龍出身的縣議員鄭秋風開心的打趣說，歷經十年空窗，終於「解封」了。

苗縣府從2019年起推廣慢魚運動並於竹南、後龍、通霄、苑裡等海線四鄉鎮打造慢魚海岸，推廣苗栗慢魚觀光文化，今年度苗栗海洋觀光季將於8月31日在後龍鎮外埔漁港舉行。

當天上午舉辦魚苗放流，現場將邀請來賓與外埔國小師生一起放流1萬尾黑鯛，期望透過近距離的接觸及親手將一尾尾魚苗放入大海的過程，加深對於海洋保護的意識，深耕海洋教育，讓更多民眾關注海洋保育與保護行動。

晚間則舉辦大型晚會，由白安、邱軍、溫妮、閻亦格、翁立友、蔡佳麟、新生代男團Ozone等重量級卡司接力開唱，用音樂將海洋保育、節能節電、永續發展等概念傳達到民眾心中；現場還有各式農漁特產市集展售、紀念小物免費發送、有獎徵答等精彩活動。

今天上午縣府舉辦啟動記者會，農業處長陳樹義說，農特漁產展售部分，現場由造橋農會提供1千份鮮奶、養羊協會提供500份羊肉湯、鹿茸協會1200份養生飲料、養豬協會800份香腸，讓遊客與鄉親免費品嘗。縣長鍾東錦則呼籲大家應重視海洋永續發展，並誠摯邀請大家一起來抓住暑假的尾巴，感受苗栗的獨特魅力。