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桃園啤酒節周末登場！紅黃線開放停車 警籲切勿酒駕
桃園市政府在本周末（23、24日）將舉辦「桃園啤酒節」系列活動，於藝文展演中心戶外廣場及8月31日在桃園酒廠隆重登場，本周末2日下午4點開始的「JAZZ藝起搖擺」，除邀集滷味、甜點美食、精釀啤酒等上百家特色業者進駐，現場將抽出包括機票、電動機車、禮券、福袋等好禮。
現場攤位商品類型多元，包含酒類、美食、甜點、飲品應有盡有，包括知名啤酒品牌「百威啤酒」、「Tiger虎牌啤酒」、「掌門精釀啤酒」，桃園在地精釀啤酒廠「醇金酒藏」、「后街精釀商行」、「紅點手工鮮釀啤酒」等，還有滷味、炸雞、串燒及各式飲品，不喝酒的民眾也能到場享用美食。每日晚上9點到10點則是HappyHour歡樂時光，祭出獨家優惠價，讓大家有機會用便宜的價格買到喜愛的啤酒！
相關活動預期吸引相當多民眾前來體驗，桃園警分局除了規劃警力協助周邊交通疏導及會場安全維護外，也特別提醒民眾參加活動飲酒後，切勿酒駕以免樂極生悲。交通組組長林健祥表示，根據道路交通管理處罰條例規定，自去年6月30日起，將對任何酒駕行為嚴懲，不僅要處以罰鍰，當場將相關車輛移置保管並拆扣牌照2年，且事後領車時，因牌照被扣，必須自行找拖吊車拖走，不得再上路行駛，
另主辦單位向路權機關申請在活動期間每天上午9點至晚間11點，桃園區同德六街（新埔六街至藝文一街區間）靠藝文廣場單側，開放紅黃線停車，及同德六街靠藝文廣場側開放人行道供活動車輛使用，並規劃計程車排班區讓有飲酒民眾搭乘，警方呼籲民眾務必落實「指定駕駛或代客駕車」，以策安全。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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