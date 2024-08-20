新聞眼／大矽谷計畫已釀炒房 政府不能坐視

聯合報／ 記者張裕珍范榮達陳俊智

賴清德總統去年選舉期間喊出桃竹苗大矽谷計畫，行政院在賴當選後迅速核定；但半年來，計畫只聞樓梯響，埋頭爭取的地方政府，眼見土地飆漲、房價攀升，除了空等焦急一愁莫展，中央勾勒產業轉型和升級，恐成幻影。

賴清德選前為搶進藍營優勢的桃竹苗票倉，把大矽谷計畫喊得震天價響。產業發展向來是帶動城市成長重要引擎，桃竹苗縣市首長不分藍白均正面回應，看準了大矽谷「大餅」紛提出需求對接中央，也盼有朝一日為個人政績添上一筆。

不少桃竹苗民眾也對大矽谷計畫寄予厚望，期待有朝一日自己家能像竹科、內科一樣繁榮。但夢想很豐滿，現實很骨感，中央公布的最新進度仍停留在2月22日的「懶人包」簡報，賴清德上任後不見實質規畫或公文核定，計畫處於紙上談兵。

尤其鄰近竹科的苗栗縣近年人口持續微幅下滑，縣長鍾東錦及民代、地方鄉親都殷盼大矽谷能翻轉苗栗，至今卻等不到核定公文。

正因大矽谷是上位計畫，地方政府盤點提列的內容，都須依大矽谷的重大計畫辦理或推動。地方不僅焦慮土地卡關，也渴望中央能正視水、電等配套支持，否則空有藍圖，欲招商進駐的大型企業，恐望之卻步。

近年桃竹與苗北地區房價逐步上揚，不少新建案搬出「桃竹苗大矽谷」當廣告，更進一步墊高房價，土地價格也水漲船高。中央攜手地方發展產業同時，更應思量抑制房市炒作、落實居住正義，否則年輕人為產業而來，最後因房價出走，桃竹苗大矽谷只是空有虛名。

矽谷 賴清德

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