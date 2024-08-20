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「大矽谷計畫」迄今無一紙公文 桃竹苗焦慮

聯合報／ 地方社會中心記者／連線報導
桃竹苗大矽谷推動方案為賴清德選總統時政見之一，縣市府積極盤點、提列計畫爭取，行文中央，但始終未獲得回應。 圖／聯合報系資料照片
桃竹苗大矽谷推動方案為賴清德選總統時政見之一，縣市府積極盤點、提列計畫爭取，行文中央，但始終未獲得回應。 圖／聯合報系資料照片

賴清德總統重要政見桃竹苗大矽谷計畫，勾勒產業願景，苗栗縣府3月提列3塊產業儲備基地給中央，但縣長鍾東錦說，「行政院不曾發一張公文到縣府」，口頭溝通不符機關間信任原則。竹市府也在等政院邀地方開會，桃園市府更曾主動行文爭取，賴政府迄今都沒回音。

桃竹苗大矽谷推動方案為賴清德選總統時政見之一，2月行政院會也通過國發會報告，表示將從深耕技術、產業創新、培育人才、優化園區建設等4大面向，將桃竹苗打造為更加完整的產業生態圈。期程為2024至2027年，宣稱未來4年要增6兆元產值，就業人口增14萬人。

配合桃竹苗大矽谷計畫，桃竹竹苗4縣市府積極盤點、提列計畫爭取，桃園市曾行文中央，詢問要預做哪些準備，但始終未獲得回應。有地方官員透露，中央官員私下回應因520內閣改組，新部會首長對原計畫有意見，「還要等消息」。

「大矽谷計畫從頭到尾僅有口頭沒書面，行政院不曾發過一張公文到縣府。」鍾東錦說，他甚至問中央官員，若大矽谷是選舉口號，就說清楚講明白，大家不用白忙一場，若真的要做就盡快核定，否則光是「大矽谷」3個字，頭份市農地就從2字頭一路飆漲到6字頭。

鍾東錦說，「只用口頭溝通不符合機關與機關的信任原則」，縣府一直都在寫計畫爭取大矽谷計畫範圍，立委陳超明也曾邀中央部會到苗栗開進度會議，但中央始終未給承諾，地方難做事。

桃園市府指出，為了大矽谷計畫，桃園已盤點適合開發地點與水電供需問題，同時準備招商名單，因應產業發展所需的交通建設經費至少要100多億，甚至根據產業發展、人口移動規畫教育學區，就等中央拍板決定，但至今還沒收到任何公文。

新竹市政府指出，除大新竹輕軌，尚有竹科X計畫第二期及跨頭前溪替代道路等相關計畫，都是推動大矽谷的關鍵配套計畫。但行政院公布至今，尚未邀集地方政府說明計畫內容及配合事項，盼政院給予指導，市府必定積極配合。

新竹縣政府則說，縣內為了科技及產業發展已提前部署，2021年國土計畫二階時就提報爭取台知、芎林、新豐及科三園區等計畫，也盼中央盡速核定推動。

桃園 矽谷 行政院 賴清德

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