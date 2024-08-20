竹市代理市長未滿月 邱臣遠出國度假挨批

新竹市長高虹安因立院助理費涉貪案一審被判7年4月停職中，由副市長邱臣遠代理。但邱臣遠代理不到1個月，昨被爆出19到22日出國度假，且是私人行程，綠營民代痛批「放任市政空轉」。市府回應，此為私人家庭活動並依規請假，市府政策均穩健推進。

民進黨市議員楊玲宜說，邱臣遠2月初才上任副市長，4月底就出訪越南河內，短短不到4個月又放空市政、遠飛國外避暑爽度假，「根本不把市民及市政當一回事」。

邱臣遠當務之急應是盡快解決市政三大爛攤，包括就近入學、慈雲空橋與新竹市棒球場，不應該剩秘書長一人留守。她也酸說，民眾黨執政的市長還真好當。

民眾黨新竹黨部主委、市議員李國璋緩頰，「市政空轉」言過其實，市長出國，重大事項必然會事先分工指示，尤其現在通訊軟體發達，可先線上決策、有效溝通。留守的秘書長也會有一定權責。

李國璋也表示，邱臣遠代理市長以來，無縫接軌市政、進展平穩，即使出國私底下也都能和各局處首長保持聯繫，對於政治人物，是否應該給予恰當的要求比較公道。

竹市府說明，代理市長邱臣遠近日出國行程為私人家庭活動，並已依規請假，市府各單位業務及活動舉辦如常進行。