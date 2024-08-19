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台灣國際木雕競賽53件入圍 角逐4項大獎各30萬獎金

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣長鍾東錦等人今天在三義木雕博物館，公布53件作品台灣國際木雕競賽入圍展出名單，角逐今年10朋10日揭曉的4項大獎。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣長鍾東錦等人今天在三義木雕博物館，公布53件作品台灣國際木雕競賽入圍展出名單，角逐今年10朋10日揭曉的4項大獎。圖／苗栗縣政府提供

2024國際木雕藝術交流展及台灣國際木雕競賽作品展，今天至10月20日在三義木雕博物館展出，今年延續前兩屆的主題精神，透過「造形」為核心主題，國內外21名木雕藝術家有73件作品，共53件入圍，4個獎項第一名各有30萬元獎金，結果將於10月10日揭曉。

鍾東錦、縣府文化觀光局長林彥甫等人今天公布第一階段入圍展出名單，分別工藝木雕組吳柏緯（台灣）、楊天吉（台灣）、吳忠霖（台灣）、陳羿崴（台灣）、王又陞（台灣）、鄧朝譽（台灣）、陳爐鋼（中國大陸）；當代木雕組李汪澤（台灣）、翁語彤（台灣）、廖漢倫（台灣）、李承翰（台灣）、黃偉（中國大陸）、王海登（中國大陸）、董劍（中國大陸）。

第二階段將於10月10日的三義木雕藝術節開幕典禮公布得獎名單，頒發裕隆木雕薪傳獎、裕隆木雕創新獎、工藝木雕經典大獎、當代木雕大獎，每項1人獎金30萬元，工藝木雕優選獎、當代木雕優選獎各5名，獎金各2萬元。

鍾東錦表示，裕隆汽車製造股份有限公司2014年起擴大支持台灣國際木雕競賽，出錢出力，支持在地藝文發展，協助收藏得獎作品，給予藝術家最大的肯定，而三義是享譽國際的木雕城，交流展有來自日本、韓國、澳洲、大洋洲、東南亞等國家，除了讓藝術家們彼此切磋外，更能透過文化藝術進行外交，讓競賽、展覽越來越精彩。

苗栗縣長鍾東錦等人今天在三義木雕博物館，公布53件作品台灣國際木雕競賽入圍展出名單，角逐今年10朋10日揭曉的4項大獎。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣長鍾東錦等人今天在三義木雕博物館，公布53件作品台灣國際木雕競賽入圍展出名單，角逐今年10朋10日揭曉的4項大獎。圖／苗栗縣政府提供

博物館 藝術家 觀光局 鍾東錦

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