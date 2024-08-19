「經過湖口就是塞」湖口交流道交通壅塞 徐欣瑩邀中央部會研商解決方案

針對國道一號湖口交流道及周邊交通壅塞的問題，立委徐欣瑩下午邀中央相關部會主管下鄉，當面與新竹縣政府、地方民代討論，會中達成結論，其中湖口交流道聯絡道竹9號道路改善工程，中央將全力支持，預計補助規畫設計費984萬元。另外，請縣府盡快完成交流道改善案可行性評估，中央將加速審議，高公局也將研議延長湖口休息站便道開放通行時間。

「只要走國道一號經過湖口，就是塞車」徐欣瑩表示，湖口交流道附近的交通狀況長期為民眾詬病，她每次在新竹縣與立法院之間往來時，到湖口就塞車，因此今天邀交通部路政及道安司簡任技正湯儒彥、高公局副局長陳宏仁、公路局副總工程司李忠璋等中央相關單位，還有縣府交旅處長陳盈洲、新豐鄉長徐煒傑、地方議員多人出席座談會，當面研商湖口交流道解決方案。

陳盈洲在會中提出2種解決方案，首先是湖口交流道改為單點鑽石型交流道，擴大匝道流量，也就是將交流道整併為單一路口控管、一次號誌停等簡化動線，減少左轉幅度，提升效率；第二是辦理交流道周邊聯絡道竹9線（光華路）改善工程，移除快慢分隔島、設置偏心左轉道、完善行人設施，疏通匝道附近的交通瓶頸。

新豐鄉長徐煒傑提出，交流道改善案緩不濟急，希望湖口服務區早上6點到9點的開放通行時間延長，加速紓解車流量。

徐欣瑩指出，交流道改善案從提案到完工動輒10年以上，在場地方人士一致希望縮短流程；高公局副局長陳宏仁回應，後續請縣府辦理可行性研究評估，高公局會加速審查；至於湖口服務區便道延長開放時段將會研議；第二個方案需中央經費協助，公路局副總工程司李忠璋當場宣布支持，將通過「永續提升人行安全計畫」補助規畫設計費。