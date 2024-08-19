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歷時966天…桃園捷運綠線7站突破「最大關卡」 盼縮短施工拚2026通車

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園捷運綠線拚北段7個站2026年通車，市長張善政今天下午視察，宣布桃園區地下段的傳統圓隧道全數貫通。記者朱冠諭／攝影
桃園捷運綠線拚北段7個站2026年通車，市長張善政今天下午視察，宣布桃園區地下段的傳統圓隧道全數貫通。記者朱冠諭／攝影

桃園捷運綠線拚北段7個站2026年通車，工程如火如荼進行中，市長張善政今天下午視察，宣布桃園區地下段的傳統圓隧道全數貫通。捷工局表示，此舉代表2026年藝文特區通車至機場捷運坑口站的路段已暢行無阻，是捷運建設重大突破，市府也會努力再縮短施工時間，預計2026年1月進行動態測試。

捷運綠線全長約27.8公里，共設21站，市府分階段完成，第一階段預計2026年達成北段G11至G32站通車目標，其中，G10站至蘆竹高架段的路線，總長約4.6公里，中間有6條隧道，須透過潛盾機完成隧道鑽掘，挑戰艱鉅。

張善政表示，桃園地層卵礫石顆粒大、硬度高，鑽掘過程中，施工團隊除克服堅硬卵礫石，也成功穿越距離僅7米的國道高速公路橋墩下方，並克服鑽掘期間曾大量出水等難題，終於在歷時966天後順利完工；有這6條隧道的貫通經驗，相信往後隧道施工也會更順利。

捷工局長劉慶豐表示，這次工程，施工團隊升級潛盾機切刃盤的規格，包括加入滾輪刀設計、加大加厚切刃齒，並利用即時監控的電通感知設備，增加施工效率及安全性；潛盾機平均每日可鑽掘約8至10公尺，最高紀錄達14公尺。

劉慶豐表示，後續綠線將在11月舖築軌道、明年8月陸續完成車站機房、明年10月完成軌道及車站供電測試，並在2026年1月動態測試；為達成2026年第一階段通車目標，市府持續設法加速工程進度，因地下路段開工時間比高架路段晚1年，捷工局預計要縮短地下工程約99天，目前已從調整施工順序、隧道附屬工程等方面著手。

另，捷運綠線主線車站今年推出命名活動，歷經徵名和票選階段，市府明天也將公布最後結果。根據第2階段票選結果，G08「景福宮站」拿下最高票數、占比65%，其次為G03的「巧克力站」、占比48%，以及G04的「大湳站」、占比47%。

桃園捷運綠線拚北段7個站2026年通車，市長張善政今天下午視察，宣布桃園區地下段的傳統圓隧道全數貫通。記者朱冠諭／攝影
桃園捷運綠線拚北段7個站2026年通車，市長張善政今天下午視察，宣布桃園區地下段的傳統圓隧道全數貫通。記者朱冠諭／攝影

工時 張善政 桃園 機場捷運

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