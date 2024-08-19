綠色隧道屢遭偷倒垃圾！里長怒反映無果 張善政批營建廢棄可惡

桃園市新屋區綠色隧道假日遊客多，鄰近綠色隧道周邊的道路常遭不肖人士偷倒大量垃圾、營建廢棄物，市府今天舉辦新屋基層座談會，深圳里長李子維表示，該里深圳路段屢次遭人偷倒垃圾廢棄物，汙染環境，他反映遭人偷倒經常不了了之，令人生氣，要求市府加裝天羅地網監視器抓兇手，以免影響遊客。

張善政聽到環保局、警方回應後、嚴肅表示，里長通報或有人檢舉，環保局要第一時間去現場清理，裝上的監視器如果抓到偷倒垃圾的民眾或公司，一定要重罰絕不寬貸，另在垃圾廢棄物裡面找信件，看是什麼人、什麼地址，找出來源追查，不是清掉就好，尤其亂倒營建廢棄物更可惡，抓到就要重罰。

這場基層座談會由張善政親自主持，李子維提案在台61快速道橋下及綠色隧道加裝天羅地網，他表示，當地台61線橋下常遭人偷倒大量廢棄物，尤其晚間天色昏暗，機車行經若不留意可能撞上，安全堪慮，永安綠色隧深圳路段也是常被不肖業者偷倒大量垃圾廢棄物，甚至工程廢棄物，汙染嚴重，每次反映都要里長處理，清潔隊會幫忙清理，但太多的廢棄物無法清理，多年來都不了了之，希望加裝監視器抓不肖業者，維護環境品質。

市府環保局表示，該局針對不肖業者亂丟垃圾廢棄物，將與里長加強聯繫清理和緝查，也針對廢棄物進行破袋檢查追查來源，今年也會同警方、里長及公所會勘深圳路段增設監視器，在台61沿線2處及觀海路段1處設置縮時攝影，抓到亂倒廢棄物就移送法辦，增加嚇阻效果。

楊梅警分局表示，警方建置監視器以治安、交通考量，今年在深圳路段及台61線路口4處增設增設監視器，追查偷倒廢棄物車輛，另在新屋區東湖路、台61線路口完成租賃式科技執法6月上，輔助監看偷倒廢棄物行為。

張善政表示，偷倒垃圾廢棄物行為不可取，隨時發現隨時清理，裝上監視器要抓到真正偷倒的民眾或公司，抓到絕不寛貸，並在偷倒的垃圾堆裡面追查偷倒來源，看到偷倒最嚴重的營建廢棄物最可惡，一定要抓到重罰，市警局裝的天羅地網監視器是用在治安、交通，監視器經費不大，環保局也可考慮多增設監視器追查偷倒。