桃園觀旅局攜手民間打造親子城 盼吸引國際旅客

桃園市政府觀光旅遊局局長周柏吟今天表示，為推廣桃園的觀光旅遊，市府近年來廣邀在地業者合作，盼將桃園市打造成快樂城及親子城，提高國際遊客好感度，感受桃園旅遊的美好。

周柏吟出席巧虎夢想樂園年卡發行記者會表示，桃園市是個年輕城市，許多爸媽會帶著小朋友到處遊玩，因此桃園是個有活力且在親子服務產業相對發達的城市，觀旅局去年開始進行政策調整，期望透過地方資源的串聯將桃園打造成親子城的概念，進行觀光旅遊的推廣。

周柏吟指出，這次國泰和逸飯店跟巧虎夢想樂園推出的產品及活動就位在高鐵站區旁，市府後續規劃的萬聖城、明年的台灣燈會等城市活動也都會融入親子元素，許多星馬地區及香港父母也會串聯使用桃園市的親子服務設施，包含Xpark水族館、巧虎夢想樂園、埔心牧場等，讓爸媽帶著小朋友一起到桃園締造美好回憶。

國泰飯店觀光事業部營運長黃絢霞表示，今天飯店與結盟的「巧虎夢想樂園」也發行樂園專屬尊榮年卡，希望結合飯店主體，加上Xpark水族館，同時跟高鐵、機捷等進行策略聯盟，搭配市府桃園親子城的概念，聯合搶攻國內的觀光旅遊市場。

黃絢霞說，公司除看中國內市場，也期望吸引海外旅客進行體驗，透過青埔地區便捷交通，可以把北北基桃，甚至是港澳地區、新加坡的旅客納入，未來也希望能吸引歐美轉機客在台灣停留。