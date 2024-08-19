綠議員指豎琴橋生鏽、鋼筋裸露 新竹市政府：9月除鏽施工

民進黨新竹市議員林盈徹今天說，香山區夕陽景點豎琴橋多處生鏽且鋼筋裸露應修繕，市府說，已完成除鏽油漆發包作業將在9月施工，鋼纜鏽蝕經評估暫不影響結構安全，後續將汰換。

林盈徹今天告訴中央社記者表示，近日接獲民眾反映豎琴橋是香山區夕陽景點之一，卻在白色橋面、橋身卻呈現多處鏽蝕情形，也有出現鋼筋部分，民眾憂心若斷裂，恐怕造成重大公共危險。

他說，琴橋因橋身位置近海，面對海風鹽害的養護需要投入更多心力，他前往現勘時也發現鏽蝕情況嚴重，盼市府應要盡快修繕與養護。

對於豎琴橋梁鏽蝕及受損問題，新竹市政府工務處透過文字表示，市府已於8月8日完成除鏽油漆發包作業工程，預計9月開始進場施工。

工務處說，至於鋼纜鏽蝕部分，目前已委託技術顧問公司評估尚不影響橋梁結構安全，後續將籌措經費儘速汰換。