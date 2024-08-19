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代理新竹市長不到1月…邱臣遠出國度假挨批 市府：家庭活動依規請假

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代理不到1月邱臣遠出國度假挨批 市府：家庭活動依規請假

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
民進黨新竹市議員楊玲宜指出，邱臣遠2月初才上任副市長，4月底就出訪越南河內，短短不到4個月又放空市政、遠飛國外避暑爽度假，「根本不把市民及市政當一回事」。圖／報系資料照
民進黨新竹市議員楊玲宜指出，邱臣遠2月初才上任副市長，4月底就出訪越南河內，短短不到4個月又放空市政、遠飛國外避暑爽度假，「根本不把市民及市政當一回事」。圖／報系資料照

新竹市前市長高虹安因助理費涉貪一審被判7年4月停職中，由副市長邱臣遠代理，但邱臣遠代理不到1個月，就被爆出今天起到22日出國度假，且是私人行程，引起民代痛批「放任市政空轉，根本不把市民及市政當一回事」。新竹市政府表示，此為私人家庭活動並已依規請假，市府各項政策均穩健推進，各單位業務及活動舉辦亦如常進行。

民進黨新竹市議員楊玲宜指出，邱臣遠2月初才上任副市長，4月底就出訪越南河內，短短不到4個月又放空市政、遠飛國外避暑爽度假，「根本不把市民及市政當一回事」。

楊玲宜也批，昨天城隍祭遶境結束後，整個市區市容至今未恢復，市府門面的中正路上還到處可見煙蒂及垃圾，市容髒亂如此，邱臣遠還有心帶家人出國旅遊，可見根本不重視市民，也無心處理市政。

楊玲宜表示，邱臣遠當務之急應是盡快解決市政三大爛攤，包括就近入學、慈雲空橋與新竹市棒球場，不顧市政空轉，爽飛國外，剩秘書長一人留守，只能說民眾黨執政的市長還真好當，用盡公家資源，任內期間平均2至3個月就出國，爽飛爽玩，也不顧市政及市民觀感。

民眾黨新竹黨部主委、市議員李國璋則緩頰認為，「市政空轉」言過其實，市長出國，重大事項必然會事先分工指示，如果真的非要市長拍板決定，現在通訊軟體非常發達，都可線上決策、有效溝通。即便做了決定，也未必要這幾天用印，因此市長出國對於「耽誤市政」這4字是完全不可能的，且留守的秘書長，本來就有一定權責。

李國璋也指出，即便是美國總統都有私人休假行程，加上邱臣遠代理市長以來無縫接軌市政、進展平穩，即使出國私底下都能和各局處長保持聯繫，不管是高虹安還是邱臣遠的個人休假行程，大家對於執政首長要求往往過於嚴苛，對於政治人物，大家是否應該給予恰當的要求比較公道。

新竹市政府表示，有關近日代理市長邱臣遠出國行程，此為私人家庭活動並已依規請假，市府各項政策均穩健推進，各單位業務及活動舉辦亦如常進行；城隍祭遶境結束後，民政處與環保局已進行相關環境清掃，目前均已清除整潔。

民眾黨新竹黨部主委、市議員李國璋認為，「市政空轉」言過其實，市長出國，重大事項必然會事先分工指示，如果真的非要市長拍板決定，現在通訊軟體非常發達，都可線上決策、有效溝通。圖／報系資料照
民眾黨新竹黨部主委、市議員李國璋認為，「市政空轉」言過其實，市長出國，重大事項必然會事先分工指示，如果真的非要市長拍板決定，現在通訊軟體非常發達，都可線上決策、有效溝通。圖／報系資料照
邱臣遠（左）代理新竹市長不到1個月，就被爆出今天起到22日出國度假，且是私人行程，引起民代痛批放任市政空轉。圖／報系資料照
邱臣遠（左）代理新竹市長不到1個月，就被爆出今天起到22日出國度假，且是私人行程，引起民代痛批放任市政空轉。圖／報系資料照

出國旅遊 新竹 邱臣遠

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