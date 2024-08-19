竹市議員批邱臣遠出國放空市政 市府：市政穩健推進

民進黨竹市議員楊玲宜今天說，代理市長邱臣遠上任不到1個月卻從今天至22日出國，這是放空市政，市府說，邱臣遠是私人家庭活動且依規請假，市政均穩健推進。

民進黨新竹市議員楊玲宜今天告訴中央社記者表示，今年7月26日新竹市長高虹安涉貪遭判刑停職，市長職務由原副市長邱臣遠代理，而邱臣遠從今年2月才上任副市長，於4月底就出訪越南河內，短短不到4個月，現在又因私人行程出國，這根本是放空市政，不把市民與市政當成一回事。

楊玲宜指出，邱臣遠應盡快解決市政問題，包含就近入學、慈雲空橋與竹市棒球場，現在卻不顧市政空轉，爽飛國外，僅剩秘書長留守，非市民之福。

她說，昨天城隍祭遶境結束後，市區至今未恢復，在市府門面的中正路上還到處可見煙蒂及垃圾，市容髒亂，邱臣遠還有心情帶家人出國旅遊，這根本不重視市民，也無心處理市政。

對此新竹市政府透過文字表示，有關近日邱臣遠出國行程，此為私人家庭活動並已依規請假，市府各項政策均穩健推進，各單位業務及活動舉辦也如常進行。

市府人員告訴中央社記者表示，日前在4月邱臣遠前往越南河內是參訪世界台灣商會聯合總會舉辦的國際企業展覽，且也出席台商青商理監事會議，進行投資環境簡報，推廣竹市招商引資環境與產業願景，透過此次參訪與拜會，深化竹市府與台商產業鏈結，促進國際招商引資，提升竹市經濟發展。

市府人員說，城隍祭遶境結束後，已進行相關環境清掃，目前均已清除整潔，也呼籲民眾共同響應垃圾不落地。