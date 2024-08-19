民眾過馬路要與車爭道 竹市府風情海岸新闢斜坡道

新竹市17公里海岸線著名景點「風情海岸」假日遊客眾多，不過原有的行穿線動線設計不佳，民眾若要走到對向，只能被迫走上草地或是站在大馬路側等，也因西濱公路車速快，人車爭道險象環生。市議員劉康彥去年10月陸續接獲民眾陳情後，與市府、公路局、中華電信等單位進行會勘，近期市府已新闢完成一條斜坡道，讓遊客過馬路更安全。

劉康彥指出，17公里海岸線著名景點「風情海岸」行人安全堪憂。原有的行穿線設計「行無步、退無路」，民眾不但被迫走上草地，等待通行時，又只能在路側和西濱公路疾駛的車輛比鄰，相當危險。

劉康彥表示，去年10月，他陸續接獲民眾陳情後，與城銷處、交通處、公路局、中華電信等單位進行會勘，近期已新闢完成一條斜坡道，讓市民和遊客可以更安全看海、看夕陽、散步。

新竹市城銷處說明，風情海岸位於美山聯絡道與西濱交會處，亦是17公里自行車道重要的節點，假日遊客眾多。去年市府接獲陳情，民眾跨越西濱走行穿線步行至風情海岸北側時，無法順接至人行空間。

經多個單位會勘後，由市府就公路總局已完成的行穿線，延續至17公里自行車道側的人行空間，以保障遊客行走的安全，並優化遊憩環境，提升新竹市觀光活動。